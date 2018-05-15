226 миллионов ирландских Пунтов до сих пор гуляют по миру

В 2002 году на смену ирландской национальной валюте Пунту пришел Евро

Тем не менее ежегодно в Центральный банк страны возвращают до 1.5 миллионов старых денег в Евро эквиваленте.

Так в 2017 году в ЦБ вернули старых банкнот на €1.1 миллиона и мелочи на €0.4 миллиона.

Годом ранее в банк вернули старых банкнот на €1.3 миллиона и монет на €0.2 миллиона.

ЦБ Ирландии несколько раз уже планировал прекратить прием ирландских Пунтов. На текущий момент считается, что еще около €6.3 миллиона старых денег где-то гуляют по миру, а остальные 220 миллионов просто спрятаны в сундуках и матрасах и никогда не будут обменены. Хотя, возможно искомые купюры и монеты стали достоянием коллекций нумизматов!