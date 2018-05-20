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В аэропорту Дублина построят новый отель

В аэропорту Дублина построят новый отель

Управляющая компания аэропорта Дублина (DAA) объявила тендер на строительство гостиницы. 

Новый 4-звездочный отель будет напрямую связанной с терминалом 2 и станет одним из крупнейших отелей в Ирландии.

Застройщику предоставляется право распоряжаться отелем в течение 100 лет, а затем здание будет передано в ведение DAA. 

Аэропорт имеет разрешение на строительство на своей территории отеля на 402 номеров на участке, который расположен между терминалом (T2) и прилегающей многоэтажной автостоянкой, но это разрешение заканчивается в марте 2019 года. 
Строительная фирма, которая выиграет тендер, должна будет подать заявку на новое разрешение на строительство. 
Дублинский аэропорт обеспечивает в общей сложности 117300 рабочих мест, и ежегодно приносит €8,3 млрд.

«Дублинский аэропорт и город нуждаются в большем количестве гостиничных номеров, и появление нового крупного отеля принесет значительную экономическую выгоду для всего региона», - сказал управляющий директор Дублинского аэропорта Винсент Харрисон.

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Опубликовано в Экономика
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