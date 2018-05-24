На Кипре собрались эксперты в области инвестиций

С 14 по 16 мая в Лимассоле проходила четвертая ежегодная конференция BEST INVEST, призванная объединить на одной площадке инвесторов и владельцев бизнеса, готовых к плодотворному сотрудничеству.

Организатором BEST INVEST выступил деловой журнал «Успешный бизнес».

Конференцию открыл министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Йоргос Лаккотрипис.

В рамках конференции состоялась выставка инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Высотные дома класса люкс, современные жилые комплексы, виллы, квартиры, коммерческая недвижимость и недвижимость для инвестиций – на BEST INVEST можно было изучить варианты и сравнить их цены, расположение и концепции.

BEST INVEST – не просто конференция, а масштабный проект, направленный на развитие и укрепление деловых связей, а также на обучение специалистов.

В ходе дискуссий, эксперты обсудили путь, который Кипр прошел от кризиса 2013 года до экономического подъема. Участники пленарного заседания сошлись во мнении, что финансовые результаты, которых удалось достичь Кипру, напрямую связаны с иностранными инвестициями и разнообразием услуг и товаров, предлагаемых местными компаниями. Во многом восстановлению экономики средиземноморского острова способствовала программа получения кипрского гражданства в ответ на инвестиции.

Специалисты из Португалии, Монако, Чехии, Австрии, Израиля, Ливана и Ирландии рассказали, какая недвижимость вызывает наибольший интерес и какие иммиграционные программы предлагают их страны для инвесторов.

Кроме этого участники BEST INVEST приняли участие в трейнингах и семинарах посвященных

критериям работы в онлайн-сегменте рынка, культурной интеграции и формированию корпоративной идентичности, роли личности в повышении эффективности продаж.

«Жизнь на острове становится комфортней. Можно неожиданно встретить старых друзей со всего света. Обязательно вернусь еще. А вы бы поехали жить на Кипр?» прокомментировал на своей странице в социальной сети риелтор из Монако Сергей Сандер.