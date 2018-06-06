Растут цены на газ и электричество

Ирландский поставщик SSE Airtricity объявил о повышении тарифов на газ и электроэнергию с 14 июля 2018.

Цена на электроэнергию вырастет на 6.4%. Это означает, что клиент компании заплатит за свет дополнительные €58.76 в год

Цена на газ вырастет на 12.3%, а это еще €81.64 в год из бюджета клиентов.

Средняя цена за энергоносители по версии Airtricity вырастет 8.9%, а если вы покупаете у них оба источника энергии, то недосчитаетесь €140 в год.

В качестве причины повышения тарифов компания назвала рост оптовых цен на газ.

Airtricity уже повышала тарифы на энергоносители в сентябре 2017 года и тогда, вслед за ней цены подняли 7 из 10 ирландских поставщиков.

На фоне роста тарифов Airtricity другой поставщик Electric Ireland направила своим клиентам подозрительные письма, в которых утверждается, что компания сохраняет минимальные цены на услуги электроэнергии и газоснабжения.