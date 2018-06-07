Ирландского виски может на всех не хватить

Производитель ирландского виски Джон Тилинг, предупреждает, что, возможно, винокурни «Изумрудного острова» не смогут удовлетворить мировой спрос на янтарный напиток.

Похожие проблемы уже испытывают японские производители виски, которые не могут удовлетворить растущий спрос на крепкий алкоголь из страны «Восходящего солнца».

Кстати, свои именной бренд «Тиллинг» Джон продал как раз японцам в 2012 году за €73 миллиона.

Потребление ирландского напитка ежегодно растет на 10% в более чем 75 странах.

Сейчас ирландцы могут производить до 42 миллионов бутылок дистилята. Однако, винокурням не хватает солода, а виски, который сейчас выдерживается в бочках, нельзя продавать в течение ближайших семи лет, заявил Тилинг.

Между тем Ирландская ассоциация виски сообщила, что планирует удвоить производство к 2030 году. В последние годы объемы инвестиций в производственные мощности составили €240 млн, пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на газету The Irish Times.

Возможно скомпенсировать недостающий объем «ирландского вина» смогут производители Северной Ирландии, уже принято решение, что «северные бренды» после выхода Великобритании из ЕС, будут маркировать свою продукцию – «Сделано в Ирландии».