Ирландские предприниматели приняли участие в «Российско-Британском бизнес форуме 2016»

30 ноября 2016 г. в Лондоне Торговое представительство Российской Федерации в Великобритании совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при участии общественной организации «Деловая Россия» организовало бизнес форум «Партнёрство во имя развития. Новые стратегии»

В мероприятии прошедшем в районе Вестминстер в конференц-зале имени Королевы Елизаветы II приняли участие Бизнес посол «Деловой России» в Ирландии Ольга Шаяку и издатель «Нашей газеты» Сергей Тарутин.

Ольга Шаяку с Послом России в Великобритании Александром Яковенко

В текущих непростых условиях развития двусторонних отношений между Россией и Великобританией , прошедший форум – основа для сохранения и продолжение диалога между двумя странами, фундамент для привлечения британских и международных инвестиций в Россию, площадка для B2B/B2G встреч и переговоров между представителями компаний, консультаций для бизнеса по вопросам выхода на внешние рынки и осуществления экспортных/импортных операций.

В своей приветственной речи, Торговый представитель России в Великобритании, Борис Абрамов, выразил надежду на консолидацию Российско-Британской экономической программы. Учитывая сегодняшние очень непростые геополические условия, очень сложно усмотреть «свет в конце туннеля», но, тем не менее, очень интересный пример действительно вселяет надежду на улучшение экономических отношений между двумя странами, особенно в формате Brexit. Борис Абрамов считает, что выход Великобритании из ЕС, может иметь положительный эффект, в частности, позволит Британским партнёрам принимать независимые решения. «Особые возможности открываются для экспорта российских удобрений. Сейчас наши минеральные удобрения, которые по качеству превосходят продукцию других производителей, облагаются высокими налогами, которые диктует Евросоюз, и выход страны из Европейской доктрины позволит принимать самостоятельные решения в торговых отношениях с партнерами» - заявил Абрамов.

За укрепление диалога между странами выступили несколько британских парламентариев, представляющих группу по России, Сэр Эдвард Лейгх (Sir Edward Leigh MP) и консерватор Дэниэл Кавчински (Daniel Kawczynski MP).

Ольга Шаяку и Даниэл Кавчинский MP

На улице участников форума поджидал пикет активистов Safe Alepo, призывающих запретить торговлю с Россией. Однако, британские депутаты выглядели гораздо убедительнее протестующих.

Представители парламентской группы прагматично настаивали на поддержании конструктивного диалога.

«Здесь свободная страна и каждый в праве высказывать свое мнение»-толерантно высказался об уличном пикете Посол России в Великобритании Александр Яковенко.

В целом, британские участники форума демонстрировали прагматичный настрой направленный на укрепление дальнейшего сотрудничества. В частности, Председатель совета директоров «Российско-Британской торговой палаты» (РБТП) Роджер Маннинг высказал предположение, что российская экономика вышла из периода затяжной депрессии и хоть восстановление будет долгим, но будет зависеть от природных ресурсов и базироваться на производстве с высокой добавленной стоимостью. Кстати ту же тенденцию отметил Президент России В. Путин в своем обращении к Федеральному Собранию одним днем позже.

Сергей Тарутин

Докладчики панельных сессий форума обсуждали взаимодействие государственных органов и институтов двух стран необходимых для стимулирования двустороннего сотрудничества.

Президент наблюдательного совета (РБТП) Чарльз Хендри очень четко сформулировал проблему о дефиците качественного партнерства между Россией и Великобританией: «На сегодняшней день бытует огромное количество мифов о том, как живут и работают россияне. Это неправильное восприятие реальной жизни в России. Все измениться, когда британцы будут чаще приезжать в Россию, чтобы своими глазами посмотреть на качество и уровень жизни и бизнеса в этой стране». Особое внимание мистер Хендри уделил обучению русскому языку: «К сожалению, только 18 университетов преподают русский язык в Великобритании - это очень мало для такой страны. Многим нашим студентам хотелось бы изучать русский язык».

Как отметил один из участников форума, санкционный режим часто подвергается неправильной интерпретации, а Россия всегда сумеет найти партнеров для сотрудничества на международной экономической арене.