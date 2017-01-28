Barclays перебирается в Дублин

Как сообщается в официальном заявлении банка, расширение Дублинского офиса связано с необходимостью обслуживание Европейских клиентов в преддверии выхода Британии из Евросоюза.

Банки начали активную подготовку к Brexit после заявления Премьер министра Великобритании Ванессы Мэй о планах запустить процедуру выхода страны из ЕС в марте текущего года.

Barclays уже располагает в Дублине офисом неподалеку от парка St. Stephen Green и теперь планирует арендовать дополнительные помещения для размещения своего британского подразделения. Дополнительные инвестиции банка в ирландскую инфраструктуру составят около 17.6 миллионов Евро.

Одновременно другие финансовые институты Standard Chartered и Credit Suisse уже начали переговоры с ирландским правительством о возможном расширении своих операций в Дублине.