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Barclays перебирается в Дублин

Barclays перебирается в Дублин

Старейший британский банк планирует расширить свой Дублинский офис и дополнительно нанять около 150 сотрудников, включая менеджеров высшего звена.

Как сообщается в официальном заявлении банка, расширение Дублинского офиса связано с необходимостью обслуживание Европейских клиентов в преддверии выхода Британии из Евросоюза.

Банки начали активную подготовку к Brexit после заявления Премьер министра Великобритании Ванессы Мэй о планах запустить процедуру выхода страны из ЕС в марте текущего года.

Barclays уже располагает в Дублине офисом неподалеку от парка St. Stephen Green и теперь планирует арендовать дополнительные помещения для размещения своего британского подразделения. Дополнительные инвестиции банка в ирландскую инфраструктуру составят около 17.6 миллионов Евро.

Одновременно другие финансовые институты Standard Chartered и Credit Suisse уже начали переговоры с ирландским правительством о возможном расширении своих операций в Дублине.

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Опубликовано в Экономика
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"Наша газета"

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