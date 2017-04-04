Российский и ирландский бизнес установили прямые контакты

29 -31 марта в дублинском замке Клонтарф прошла «Первая B2B Российско – Ирландская торговая миссия» организованная Ирландско-Русским Торговым Домом при поддержке Посольства РФ в Ирландии и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Для встречи со своими потенциальными партнерами из Ирландии прибыли более 20 представителей российских компаний занятых в области инвестиций, строительства, высоких технологий и легкой промышленности.

Проведение такого рода бизнес-миссий нацелено на развитие диалога между двумя странами, привлечение ирландских и международных инвестиций в Россию, налаживание двусторонних торговых отношений, обсуждение инвестиционных проектов в различных областях, а также обмен передовыми технологиями между странами.

Надо отметить, что встреча была организована в таком формате, когда предприниматели готовы были сделать конкретные предложения.

Присутствовавших приветствовал Посол РФ в Ирландии Максим Пешков. В своем выступлении дипломат отметил, что отношения между Россией и Ирландией развиваются, и установление прямых деловых и культурных связей имеет важное значение. Максиму Александровичу была подарена авторская работа вица-президента Деловой России Татьяны Минеевой, книга "Как дружить с государством". Также, приветственные слова делегатом сказали вице-мэр города Дублина, Ребекка Мойнихан (Rebecca Moynihan) и почетный консул РФ в графстве Тёрлес, Джон Ханафин.

Предприниматель Илья Лихачев отметил, что, несмотря на санкции, российское правительство дает сигнал бизнесу – налаживать прямые деловые отношения с европейскими партнерами.

С предложениями о развитии сотрудничества выступили и ирландские партнеры. Управляющий директор новой дублинской пивоварни Wood Key Brewing Эндрю Бурк (Andrew Bourke) рассказал о своем бизнесе и планах быстрорастущей компании и предложил российским участникам смелее инвестировать в Ирландию. Впечатляющую презентацию сделали льняная компания Siel. Российские и белорусские предприниматели представляющие группу производителей изделий из льна не только открывают заводы и дистрибьюторскую сеть в России, Белоруссии и странах Балтии, но и планируют собственное производство в Ирландии.

Shannon Group – оператор аэропорта, инжиниринговой, строительной и туристической компании устроили настоящее представление для участников, рассказав о потенциале Ирландии и перспективах инвестиций в строительный и гостиничный сектор. В ходе торговой миссии состоялись переговоры между российскими туристическими компаниями и ирландскими авиаперевозчиками, на которых обсуждалась перспектива восстановления прямого авиасообщения между Дублином и Москвой.

Об успешном опыте создания крупными российскими компаниями филиала в Ирландии рассказал Генеральный директор зеленоградской фирмы NT-MDT Денис Стоякин.

Член Генерального совета «Деловой России» Рустам Муратов пригласил ирландских предпринимателей принять участие в Международном экономическом форуме в Ялте 20-21 апреля 2017 года. Многие ирландские участники заинтересованы в развитии отношений именно с этим новым регионом России. Так, несколько строительных ирландских компаний планируют организовать выставочные стенды в рамках крымского форума, а уже в апреле Крым планируют посетить ирландские исполнители классических и фольклёрных произведений.

Участники торговой миссии побывали в самой посещаемой достопримечательности Ирландии Guinness Storehouse и приняли участие в традиционном ирландском вечере в пабе Taylors Tree Rocks.

«Зачем нужно ехать в Ирландию? Кроме самой дружелюбной нации в мире, отличного виски и пива, морепродуктов, моря и скал, здесь самые благоприятные условия для открытия фондов, девелоперского и фармацевтического бизнеса, высоких технологий и многого другого... А пока - я уже ностальгирую по тем минутам общения со всеми делегатами, которые стали моими хорошими друзьями, и с нетерпением жду встречи в Ялте, куда едет наша дружная ирландская делегация!», - заявляет организатор Торговой миссии Ольга Шаяку, Бизнес-посол от Деловой России в Ирландии.

Результатом бизнес-миссии стали подписания ряда соглашений о сотрудничестве между российскими и ирландскими предпринимателями и договоренность о дальнейшем взаимодействии между российскими федеральными агентствами по предпринимательству и молодежи с их ирландскими коллегами. Особенно приятно было отметить тот факт, что в рамках миссии опытом обменялись две такие крупнейшие благотворительные организации по работе с детьми-сиротами, как "To Children with Love", возглавляемая Дебби Диган (Debbie Deegan) и фонд "Отказники" под руководством Елены Ольшанской.

Подробная информация о бизнес-миссии на сайте: www.trademission.ie

Фото: Ирина Василевича, Иван Русс