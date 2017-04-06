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Где живут самые богатые ирландцы?

Где живут самые богатые ирландцы?

Только четыре ирландских графства могут похвастаться жителями получающими доход выше среднего по стране.

Специалисты Центрального статистического управление Ирландии (Central Statistics Office) выяснили, что ирландские богатеи обосновались в графствах: Дублин, Лимерик, Корк и Килдаре, сообщает Journal.ie.

По данным за 2016 год, разница между Дублином - самым богатым графством и другими регионами страны, очевидна.

Данные были опубликованы на основе базового дохода, который включает в себя основной доход плюс социальные льготы, за вычетом налогов и взносов на социальное обеспечение.

Базовый доход на одного человека в Дублине составляет €21,963 в год, как в то время в среднем по стране он не превышает €19,178.

В Лимерике доход на одного человека за год составляет €20,395, этот регион занимает второе место, в Килдаре - €19,385, в Корке - €19,234.

К графствам, которые имеют наибольшие вычеты, полученные из первичного дохода, принадлежат Meath, Wicklow, Kilkenny и Galway.

В Дублине личный доход составляет 110% от среднего показателя по стране, в то время как в других графствах не превышает 100%.

Жители округа Donegal имеют самый низкий средний доход, он составляет €15,061 в год на одного человека, в Roscommon - €16,281 евро, в Monaghan - €16,395 и Offaly - €16,460 евро.

Данные показывают, что жители пограничных регионов имеют наименьший доход - в среднем до €16,601 на душу населения.

Разница между пограничными регионами и Дублином составляет €5,362 евро, что на €800 больше, чем в предыдущем году.

«Рассматривая длительный период времени - с 2006 года, разрыв в доходах между регионами и Дублином был самым низким в 2010 году, но с 2011 года начал расти и продолжает расти до сих пор», - утверждает Центральное статистическое управление.

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Опубликовано в Экономика
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