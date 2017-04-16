Плата за воду возвращается, но не для всех!

В парламенте на голосовании по оплате за воду 96 депутатов проголосовали «ЗА» отмену сбора, а 48 – «ПРОТИВ».

Специально созданная комиссия, подготовила следующий вердикт, который одобрили большинство депутатов Dali. Выводы комиссии:

- - Компания Irish Water остается. Монополист услуг водоснабжения и водоотвода остается на рынке, правительству предлагается провести референдум по поводу ее приватизации;

- - Схема водяного побора отменяется, однако те домовладения, которые допустят перерасход воды вынуждены будут оплатить за услугу. Установлено, что средний расход воды в Ирландии составляет 133 литра на человека в день. Комиссия рекомендовала установить бесплатный лимит, превышающий в 1.7 раза средний расход. Исключения могут допускаться в экстраординарных случаях, например в зависимости от размера объекта недвижимости, медицинских показания и т.д.

- - Домовладения больше не будут получать счетов от компании Irish Water за исключением случаев перерасхода;

- - Те, кто оплатил услуги водоснабжения, смогут вернуть деньги. €100 гранта не вернут, конечно. Когда будет возврат, пока не известно. Не ясна ситуация с теми кто уже оказался в суде или под прицелом коллекторов по оплате за воду.

- - Счетчики продолжат устанавливать во всех новых домах, счетчики в многоквартирных домах будут только общие, на каждую квартиру устройство по учету не предусматриваются.