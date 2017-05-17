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Стоимость аренды в Ирландии бьет рекорды

Стоимость аренды в Ирландии бьет рекорды

Средняя стоимость аренды жилья за последний год выросла на €134 в месяц, заявляют аналитики Daft.ie.

Цены в Дублине побили исторический рекорд, поднявшись на 13.4%, а средняя цена по стране составила €1,131. В Южном Дублине трудно найти, что то дешевле €1,784 в месяц, севернее Лиффи придется платить по €1,553, а в центре средняя цена €1,690.

Правительство предлагает ввести ограничение на рост арендной платы в пределах 4% годовых, однако, специалисты Daft утверждают, что более 4,000 арендаторов получили уведомления о повышении квартплаты в текущем году.

Rent

Группа мониторинга рынка, обнаружила, что за последние 4 года, арендная плата в некоторых местах выросла на 50% и в среднем по стране цены на жилье на 10% выше докризисного 2008 года.

Руководитель благотворительной организации «The Peter McVerry Trust» Пат Дойл (Pat Doyle) считает, что дальнейший рост цен на аренду сделает многих бездомными, а Председатель «Irish Property Owners’ Association (IPOA)» Стивен Фогнан (Stephen Faughnan) заявляет, что правительственные планы по регулированию рынка аренды приведут к дестабилизации и неконтролируемому росту цен.

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Опубликовано в Экономика
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