Russian Ireland

Switch to desktop

Инвестиционный фонд инноваций поможет ирландским предпринимателям

Инвестиционный фонд инноваций поможет ирландским предпринимателям

Местные управления по предпринимательству начали прием заявок на распределение финансовой помощи от «Инновационного фонда».

Общая сумма доступного финансирования €1.5 миллиона.

Финансовую помощь могут получить малые предприятия с количеством работников на более 10 человек и работающие на рынке не менее 1 года, а так же клиенты Местных управлений по предпринимательству, которым по каким либо причинам было отказано в предоставлении финансирования.

Размер единовременной помощи не должен превышать €25,000.

Грант покрывает следующие расходы:

- покупка материалов и оборудования для инновационных разработок;

- заработная плата персоналу, задействованному в разработках;

- расходы на консультации, разработки, маркетинг.

Фонд финансирует проекты, связанные с инновационным производством, новыми процессами, новым рынком, диверсификацией имеющегося производства.

Заявки на участие в программе «Инновационного фонда» принимаются до 31 июля 2017 года.

Информация о доступном финансировании и заявка на получение помощи по ссылке: http://www.liif.ie/

Специалисты MR Corporate Service помогут Вам с составлением и подготовкой бизнес-плана и заявки для получения финансовой помощи от Местного агентства по предпринимательству. Обращайтесь по телефону: +353879034587 или электронной почте: gazeta@eircom.net

Прочитано 71 раз
Опубликовано в Экономика
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Стоимость аренды в Ирландии бьет рекорды

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version