Инвестиционный фонд инноваций поможет ирландским предпринимателям

Местные управления по предпринимательству начали прием заявок на распределение финансовой помощи от «Инновационного фонда».

Общая сумма доступного финансирования €1.5 миллиона.

Финансовую помощь могут получить малые предприятия с количеством работников на более 10 человек и работающие на рынке не менее 1 года, а так же клиенты Местных управлений по предпринимательству, которым по каким либо причинам было отказано в предоставлении финансирования.

Размер единовременной помощи не должен превышать €25,000.

Грант покрывает следующие расходы:

- покупка материалов и оборудования для инновационных разработок;

- заработная плата персоналу, задействованному в разработках;

- расходы на консультации, разработки, маркетинг.

Фонд финансирует проекты, связанные с инновационным производством, новыми процессами, новым рынком, диверсификацией имеющегося производства.

Заявки на участие в программе «Инновационного фонда» принимаются до 31 июля 2017 года.

Информация о доступном финансировании и заявка на получение помощи по ссылке: http://www.liif.ie/

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