Инвестиционный фонд инноваций поможет ирландским предпринимателям

Общая сумма доступного финансирования €1.5 миллиона.
Финансовую помощь могут получить малые предприятия с количеством работников на более 10 человек и работающие на рынке не менее 1 года, а так же клиенты Местных управлений по предпринимательству, которым по каким либо причинам было отказано в предоставлении финансирования.
Размер единовременной помощи не должен превышать €25,000.
Грант покрывает следующие расходы:
- покупка материалов и оборудования для инновационных разработок;
- заработная плата персоналу, задействованному в разработках;
- расходы на консультации, разработки, маркетинг.
Фонд финансирует проекты, связанные с инновационным производством, новыми процессами, новым рынком, диверсификацией имеющегося производства.
Заявки на участие в программе «Инновационного фонда» принимаются до 31 июля 2017 года.
Информация о доступном финансировании и заявка на получение помощи по ссылке: http://www.liif.ie/
Специалисты MR Corporate Service помогут Вам с составлением и подготовкой бизнес-плана и заявки для получения финансовой помощи от Местного агентства по предпринимательству. Обращайтесь по телефону: +353879034587 или электронной почте: gazeta@eircom.net