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Ирландия приватизирует AIB банк

Ирландия приватизирует AIB банк

Акции ирландского банка, доставшегося после кризиса правительству, будут снова торговаться на фондовой бирже.

Установлена цена первичного предложения (IPO) в диапазоне €3,90 - €4,90 за акцию.

На первом этапе Ирландия планирует выставить на торги 25% акций банка, что принесет государству от €2,6 до €3,3 млрд. Сейчас капитализация AIB колебаться между €10,6 и €13,3 млрд. евро.

Акции банка будут торговаться в Лондоне и Дублине. Первичный аукцион назначен на 23 июня.

Частные инвесторы смогут приобрести пакет не превышающий €10.000.

Министр финансов Майкл Нуунан сказал: «Мы надеемся, что это будет успешная сделка которая привлечет внимание инвесторов и ирландское государство вернёт все деньги, которые вложило в AIB банк».

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Опубликовано в Экономика
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"Наша газета"

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