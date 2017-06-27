Что будет с европейцами и ирландцами после BREXIT?

Все граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны будут получить идентификационную карту, подтверждающую их статус, а граждане Ирландии могут, не беспокоится, сообщает Irish Times.

Права равные британцам получат все, кто приехал в страну до 29 марта 2017 года — дня, когда был официально запущен процесс выхода страны из ЕС и прожил в Великобритании более 5 лет, объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мей.

Граждане ЕС, получившие иммиграционный статус в Соединенном Королевстве смогут претендовать на социальную помощь, бесплатную медицину и пенсию, но не смогут привозить в страну супругов и членов семей в случае, если их доход составит менее £18,600.

Мэй заявила, что Великобритания останется верной своим обязательствам, подписанным с Ирландией, касающихся «Общей зоны путешествий» и «Соглашений Страстной пятницы» и все граждане Республики Ирландия получат равные права с британцами, включая право голоса.

Предложение Терезы Мей озвученное на Европейском саммите 22 июня, вызвало шквал вопросов и возмущений, поскольку касается судьбы более чем 3х миллионов европейцев проживающих на островах и нескольких миллионах британцев – жителей континентальной Европы. Многие члены ЕС не согласились с окончательной датой («cut-off date») - 29 марта 2017 года, закономерно считая, что еще 2 года переговоров, обязывают Великобританию сохранять правила Евросоюза, включая право свободного перемещения. Сторонники «жесткого брекзита» предлагают считать крайней, дату оглашения результатов референдума - 24 июня 2016. Не ясна судьба 150000 европейцев, которые переехали на остров с момента проведения референдума о BREXIT. Скорее всего, их ожидает отдельная иммиграционная процедура.

По словам Мэй, административные процедуры, которые необходимо будет пройти для получения новых прав, будут модернизированы и станут очень простыми: заявку можно будет оформить в режиме онлайн. Статус этого документа будет аналогичен постоянному виду на жительство, который предоставляется многим неевропейским гражданам, проживающим в Великобритании в течение пяти лет.

Премьер также сообщила, что гражданам ЕС, которые захотят иммигрировать в Британию после конечной даты, будет дан двухлетний «льготный период» («grace period»), после которого необходимо будет получить разрешение на работу или вернуться домой. The Telegraph пишет, что если конечный срок будет назначен на 2019 год, то европейское правило свободы передвижения фактически продлится до 2021 года.

Еще британский премьер отвергла роль Европейского суда и институтов в ООН, в области защиты прав граждан, считая, что судебной системы Соединенного Королевства будет достаточно для разрешения спорных вопросов.