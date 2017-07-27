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Назначен новый посол России в Ирландии

Назначен новый посол России в Ирландии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Филатова на должность российского посла в Ирландии, сообщает РИА Новости

Другим указом Путин освободил от этой должности Максима Пешкова.
Кандидатура Юрия Филатова в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ирландии была единогласно поддержана комитетом Госдумы по международным делам.

Юрий Анатольевич родился 9 декабря 1957 года, в 1979 году окончил Московский государственный институт международных отношений и в том же году поступил на дипломатическую работу. Владеет английским и испанским языками. Работал в Посольстве СССР и России в США, занимал должность заместителя директора Департамента Северной Америки МИД России и советника - посланника Посольства России в Канаде. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чили с 2005 по 2011 год, директор Департамента государственного протокола.

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Опубликовано в Политика
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