Назначен новый посол России в Ирландии

Другим указом Путин освободил от этой должности Максима Пешкова.

Кандидатура Юрия Филатова в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ирландии была единогласно поддержана комитетом Госдумы по международным делам.

Юрий Анатольевич родился 9 декабря 1957 года, в 1979 году окончил Московский государственный институт международных отношений и в том же году поступил на дипломатическую работу. Владеет английским и испанским языками. Работал в Посольстве СССР и России в США, занимал должность заместителя директора Департамента Северной Америки МИД России и советника - посланника Посольства России в Канаде. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чили с 2005 по 2011 год, директор Департамента государственного протокола.