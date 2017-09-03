Поляки против сноса памятников советским воинам.

2 Сентября, в день окончания II мировой Войны, у стен консульства Республики Польши на Eden Quay, Дублин, состоялась акция против сноса памятников воинам «Красной армии».

В ирландской столице акцию организовали Коммунистическая партия Ирландии, Польское сообщество и Гуманитарный батальон в Ирландии и Великобритании.

22 июня 2017 года, Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Участники акций потребовали пересмотреть закон и не допустить, чтобы в рамках его реализации были снесены памятники советским солдатам. Так же участники отметили важность сохранения истории и недопустимости стирания памяти о Советских воинах-освободителях отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

Многие участники акции вместе с красно-белой надели Георгиевскую ленту, в знак памяти более 600 тысяч солдат Красной армии отдавших свои жизни за освобождение Польши.