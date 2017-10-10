Предощущение всемирной беды

На состоявшейся в Париже юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы были обсуждены животрепещущие проблемы международной политики, прежде всего - в сфере гонки неконвенциональных вооружений

Ведущие эксперты планеты, собравшиеся в знаменитом парижском отеле "Georg V", обсудили положение дел на данный момент и составили список рекомендаций, который будет передан руководителям ведущих держав.

Нынешняя конференция прошла на фоне обострения обстановки как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке. В ближневосточном регионе дестабилизирующим фактором является деятельность целой россыпи террористических организаций, прежде всего - "Исламского государства". Специалисты выражают опасение, что джихадисты могут добыть материалы для производства так называемой "грязной бомбы", а также получить доступ к химическим арсеналам режима Башара Асада в Сирии.

Не меньшие опасения вызывает ядерная программа Ирана, которую ослабление санкций против режима аятолл ничуть не остановило. В Тегеране продолжаются работы по производству атомной бомбы и ядерных боеголовок, которые будут способны нести на себе все более усовершенствованные ракеты.

Политика кнута и пряника в отношении Ирана, в последнее время принимавшая все более пряничный вид, оказалась непродуктивной из-за нежелания аятолл выполнять условия, поставленные им Западом.

Но на данном этапе наибольшую тревогу вызывает развитие ситуации вокруг Северной Кореи.

Незадолго до проведения парижской конференции в СМИ был опубликован сценарий, к которому может привести неукротимость режима Ким Чен Ына.

Сайт 38 North, специализирующийся на анализе ситуации в КНДР, приводит вызывающие тревогу данные. По мнению аналитиков, ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек.

Оценки экспертов основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллионов.

В сентябре американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее.

«Слишком много американцев считают, что война с Северной Кореей будет похожа на вторжение в Ирак или Афганистан или боевые действия в Ливии или Сирии, но это будет совсем по-другому», — заявил генерал Роб Гивенс, прослуживший четыре года в Южной Корее.

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Бывший премьер-министр Соединенного королевства Тони Блэр

В открытой для обнародования части конференции особый интерес вызвали выступления президента Люксембургского Форума Вячеслава Кантора и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Президент Люксембурского форума Вячеслав Кантор

Кантор напомнил, что ЛФ был образован в результате конференции в Люксембурге в мае 2007 года, на которой присутствовали более 50 известных международных экспертов из 14 государств, в том числе многие из нынешних членов Наблюдательного Совета форума.

- В качестве основных задач работы Форума мы с самого начала планировали анализ самых острых проблем режима нераспространения ядерного оружия, контроля за его ограничением и последовательным сокращением, проблем региональных ядерных и ракетных кризисов, прежде всего в Иране и Северной Корее, сохранности ядерных материалов, предотвращения ядерного терроризма, - отметил Вячеслав Кантор. - Для анализа этих проблем за прошедшие 10 лет нами было организовано проведение 25 конференций и круглых столов с участием самых известных международных организаций.

Результатами анализа всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, мы получали ответы.

Полагаю, необходимым подчеркнуть, что 2017 год характерен появлением немыслимой ранее неопределенности практически во всех сферах ответственности Люксембургского форума и дружественных международных организаций. Действительно, посмотрите, в следующем году США и Россия должны завершить сокращения своих стратегических вооружений в соответствии с условиями Пражского Договора СНВ, однако впервые в истории отношений двух ядерных сверхдержав имеет место длительный застой в переговорах по дальнейшим сокращениям ядерных арсеналов.

Лидеры ЕС и руководство МАГАТЭ позитивно оценивают ядерное соглашение с Ираном и ход его выполнения, что внушает определенный оптимизм в устойчивость этого соглашения. Но это не исключает необходимость жесткого контроля как за соглашением, так и за ракетными программами Ирана.

Я не стану задерживать свое вступление изложением известной всем ситуации на Корейском полуострове. Анализ и предложения по этой проблеме найдут свое отражение в ходе нашей конференции. Привлеку ваше внимание еще раз к историческому опыту, который подтверждает, что попытки умиротворения агрессивных тоталитарных режимов приводят, как правило, к катастрофическим последствиям.

В целом необходимо подчеркнуть, что сложившаяся в настоящее время в мире обстановка никаким образом не способствует укреплению режима ядерного нераспространения, усилению совместных тесно скоординированных действий ведущих государств по предотвращению ядерного терроризма.

Президент Форума поздравил коллег с пополнением:

- В этом году в Совет вошел Генри Киссинджер, и мы уверены в его значительном вкладе в совершенствование деятельности Форума.

То, что теперь в команде экспертов появился бывший госсекретарь США, заметно повышает авторитетность этой организации. Впрочем, даже без него ее состав был весьма солиден, так как в него входят профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун; бывший гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс; президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов; сопредседатель Совета директоров фонда «NTI», сенатор Сэм Нанн; почетный член Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), ранее президент Пагуошского движения учёных Джаянта Дханапала; зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам ФС РФ, президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин; президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, управляющий директор «Киссинджер Ассошиэйтс», старший научный сотрудник Института глобальных проблем Йельского университета, ранее – специальный помощник президента и старший директор по России в СНБ США Томас Грэм и другие ведущие международные эксперты – учёные, исследователи, представители международных организаций, чиновники, военные и дипломаты.

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Председатель Совета директоров Института глобальных изменений, один из самых запомнившихся британских премьеров посттэтчеровской эпохи Тони Блэр в своем эмоциональном докладе сказал:

- Распространение ядерного оружия остается наиболее серьезной угрозой для будущего всего человечества. Тем не менее, данная проблема обсуждается реже, за исключением кризисных моментов, чем сопутствующая угроза, связанная с ущербом окружающей среде.

ДНЯО, подписанный в 1968 году, признавал существование пяти ядерных держав и указал на необходимость соблюдать принципы сдержанности в применении ядерных вооружений, а также сокращения таковых. Несмотря на Холодную войну, значительное влияние было оказано посредством договоров ОСВ и СНВ, которые также позволили ускорить некоторые процессы после окончания Холодной войны.

Продолжается модернизация систем доставки, обстановка остается напряженной, однако взаимное сдерживание между рационально мыслящими субъектами, для которых конфликт может обернуться значительными потерями, продолжает действовать в качестве руководящего принципа управления государством.

Существует соперничество между державами в одном и том же регионе, которые опасаются угрозы со стороны соседних стран, обладающих ядерным потенциалом. В таких регионах враждебность является насущным или потенциальным риском. В подобной ситуации может оказаться Пакистан. Странами, которые находились в состоянии соперничества такого рода, были Иран и Ирак в 80е годы ХХ века.

Некоторым государствам угрожает опасность, в первую очередь или отчасти по причине того, что особенности режима в данном государстве вызывают опасения со стороны международного сообщества, а получение таким режимом ядерного оружия, по мнению таковых, является наилучшей гарантией защиты от их ликвидации. Ярким примером обладания ядерным потенциалом в качестве гарантии защиты режима являются Иран и Северная Корея, а ранее в данном списке находилась Ливия.

Существует вероятность попадания ядерного оружия в руки террористов, т.е. сценарий применения так называемой «грязной бомбы».

Это особый вид распространения ядерного оружия, который может сочетаться с угрозой распространения ядерных технологий государствами-изгоями.

Помимо указанного выше, появилось новое явление, которое выражается в киберугрозе, т.е. наличии технологий, которые могут нарушить управление или нанести ущерб объектам по управлению или хранению ядерных систем.

Таким образом, подобные предпосылки продолжают существовать, а некоторые из них становятся еще более опасными. Вызов заключается в том, что угроза ядерного распространения лишь порождает следующий виток такого распространения, что, в свою очередь, приводит к возможным утечкам, несанкционированному распространению ядерных технологий и материала, что повышает вероятность получения ядерного оружия террористами.

Проводя значительное время на Ближнем Востоке, я целиком осознаю суть опасений по поводу поведения Ирана, в отношении которого ничего нельзя сделать в рамках вышеуказанного соглашения. Тем не менее, такие проблемы можно и необходимо решать отдельно. Наличие баллистических ракет является фактором, имеющим непосредственное отношение к оружейному потенциалу.

Наиболее серьезное опасение в регионе сводится к дестабилизации Ираном политической ситуации на Ближнем Востоке обычными средствами. В данной сфере крайне необходимо незамедлительное противодействие, которое также можно осуществить с помощью обычных средств, в связи с чем отказ от соглашения о СВПД означал бы появление очередного фактора непосредственного риска, который еще более затруднит текущую ситуацию.

Ситуация вокруг Северной Кореи представляет собой самую опасную и жгучую проблему. Режим в этой стране уникально отвратителен.

Мы надеемся, что все же в какой-то степени он рационален; но если разумность подразумевает наличие хоть какого-то внимания к условиям жизни населения и государственной структуры, хотя бы на элементарном уровне заботящейся о благосостоянии граждан, то действующий в Северной Корее режим в то же время в некоторой степени и иррационален.

Именно поэтому я выступаю против принятия Северной Кореи в сообщество государств как ядерной державы в связи с характером действующего в стране режима и по причине того поддающегося обоснованию импульса, который такое принятие даст другим странам региона к обретению военных сил и средств.

Эта проблема поддаётся решению только с участием Китая; а полноценное и охотное участие Китая во взаимодействии с Северной Кореей может быть гарантировано лишь более широким стратегическим соглашением между США и Китаем в отношении будущего Корейского полуострова.

Ситуация вокруг Северной Кореи лишь подтверждает мнение о том, что проблемами нераспространения можно эффективно заниматься только посредством обеспечения тесного сотрудничества между основными державами. При этом необходимо учитывать изменяющуюся геополитическую ситуацию 21-го века.

Без Китая, России и других набирающих силу государств, которые действовали бы согласованно с США и Европой, трудно представить себе, как сможет укорениться процесс нераспространения.

Отношения между США и Китаем являются самым важными двусторонними отношениями XXI века.

Трансатлантический альянс сохраняет свою чрезвычайную актуальность именно по этой и многим другим причинам. Роль России, какими бы ни были противоречия в других сферах, исключительно важна.

Наилучшей защитой от терроризма, так сильно уродующего наш мир практически на всех континентах, является нанесение поражения экстремизму и, особенно, порождающей его идеологии. Угрозе, создаваемой в результате использования в злонамеренных целях ислама как религии и превращения его в тоталитарную политическую идеологию, естественно, необходимо противодействовать при помощи силовых механизмов обеспечения безопасности. Но устранение глубинных причин возможно лишь посредством мягкой силы: действий, направленных на формирование более качественных и свободных систем образования, экономическое и политическое развитие, укрепление религиозно-культурной терпимости и построения прочного союза (сегодня уже возможного) с большинством мусульманских государств, желающих и готовых работать с нами.

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26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.

Разумеется, эксперты Люксембургского форума знакомы с этими данными. Но имеющиеся у них сведения гораздо обширнее и глубже, причем многие из них огласке не подлежат.

А потому так важно то влияние, которое эти авторитетные деятели способны оказать на ведущих политиков планеты.

Владимир ПЛЕТИНСКИЙ. Фото автора