Варадкар хочет выслать какого - нибудь русского

Премьер министр Ирландии Лео Врадкар и министр по Европейским делам Хелен Макинтайр решат на следующей неделе кого из российских дипломатов вышлют из Ирландии.

Ранее 28 лидеров стран ЕС согласились с доводами британского премьера Терезы Мэй, что «highly likely» (очень похоже), именно русские отравили двойного агента Скрипаля в Солсбери.

Министр иностранных дел страны Саймон Ковени заявил: «Британия ближайший наш сосед и дружественная держава, и мы должны показать солидарность с ней и другими странами ЕС, считающими, что Российская Федерация, скорее всего ответственна за применение химического оружия на территории Соединенного Королевства».

Ранее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, в ответ Россия объявила 23 сотрудника британской дипмиссии персонами нон-грата, закрыла консульство в Санкт Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.

Решение о высылке дипломатов из своей страны приняла президент Литвы Далия Грибускайте.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов, назвал возможную высылку российских дипломатов из Ирландии недружественным шагом.

«Наша газета» отмечает что в случае если ирландское правительство примет решение о высылке 3х и более дипломатов из Посольства в Дублине, ответные меры будут катастрофическими, поскольку в дипломатическом листе посольства Ирландии в Москве всего три человека и скорее всего его просто придется закрыть.

В результате дипотношения между странами прекратятся как раз в юбилейный год 45-летия установления связей между Москвой и Дублином.