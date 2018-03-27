Russian Ireland

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Ирландия вышлет одного русского дипломата

Ирландия вышлет одного русского дипломата

Такое решение приняло правительство страны по результатам саммита ЕС, где 28 лидеров ЕС согласились с доводами британского премьера Терезы Мэй, что именно русские спецслужбы отравили двойного агента Скрипаля в Солсбери.

В заявлении министра иностранных дел страны Саймона Ковени сказано, что «аккредитация и дипломатический статус сотрудника посольства будут аннулированы, а он подлежит немедленной высылке из страны».

По состоянию на утро 27 марта 22 страны заявили о высылке российских дипломатов.

Полный список пока выглядит следующим образом:

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США — 60 дипломатов

Великобритания — 23 дипломата

Украина — 13 дипломатов

Германия — 4 дипломата

Канада — 4 дипломата

Польша — 4 дипломата

Франция — 4 дипломата

Литва — 3 дипломата

Чехия — 3 дипломата

Нидерланды — 2 дипломата

Дания — 2 дипломата

Италия — 2 дипломата

Албания — 2 дипломата

Испания — 2 дипломата

Венгрия — 1 дипломата

Латвия — 1 дипломат

Норвегия — 1 дипломат

Эстония — 1 дипломат

Финляндия — 1 дипломат

Румыния — 1 дипломат

Хорватия — 1 дипломат

Швеция — 1 дипломат

Во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Британией и другими странами.

Ранее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, в ответ Россия объявила 23 сотрудника британской дипмиссии персонами нон-грата, закрыла консульство в Санкт Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов, назвал действия Ирландского правительства недружественным шагом.

В субботу 23 марта министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предполагаемую высылку российских дипломатических работников будет пропорциональным и, цитата, «лидеры государств должны задуматься о судьбе своих дипломатов в России».

«Наша газета» напоминает, что в дипломатическом листе посольства Ирландии в Москве всего три человека из которых можно выбрать «жертву» для ответной меры.

По неподтвержденным данным ирландцы вышлют кого-то из аппарата военного атташе.

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Опубликовано в Политика
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