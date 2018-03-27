Ирландия вышлет одного русского дипломата

В заявлении министра иностранных дел страны Саймона Ковени сказано, что «аккредитация и дипломатический статус сотрудника посольства будут аннулированы, а он подлежит немедленной высылке из страны».
По состоянию на утро 27 марта 22 страны заявили о высылке российских дипломатов.
Полный список пока выглядит следующим образом:
США — 60 дипломатов
Великобритания — 23 дипломата
Украина — 13 дипломатов
Германия — 4 дипломата
Канада — 4 дипломата
Польша — 4 дипломата
Франция — 4 дипломата
Литва — 3 дипломата
Чехия — 3 дипломата
Нидерланды — 2 дипломата
Дания — 2 дипломата
Италия — 2 дипломата
Албания — 2 дипломата
Испания — 2 дипломата
Венгрия — 1 дипломата
Латвия — 1 дипломат
Норвегия — 1 дипломат
Эстония — 1 дипломат
Финляндия — 1 дипломат
Румыния — 1 дипломат
Хорватия — 1 дипломат
Швеция — 1 дипломат
Во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Британией и другими странами.
Ранее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, в ответ Россия объявила 23 сотрудника британской дипмиссии персонами нон-грата, закрыла консульство в Санкт Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.
Посол России в Ирландии Юрий Филатов, назвал действия Ирландского правительства недружественным шагом.
В субботу 23 марта министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предполагаемую высылку российских дипломатических работников будет пропорциональным и, цитата, «лидеры государств должны задуматься о судьбе своих дипломатов в России».
«Наша газета» напоминает, что в дипломатическом листе посольства Ирландии в Москве всего три человека из которых можно выбрать «жертву» для ответной меры.
По неподтвержденным данным ирландцы вышлют кого-то из аппарата военного атташе.