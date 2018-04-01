Россия высылает одного ирландца

Как заявил пресс-секретарь российского посольства в Дублине Василий Величкин, «это ответ на незаконную высылку российского дипломатического работника из Ирландии».
Ранее министр иностранных дел Саймон Ковени объявил о высылке одного русского в знак солидарности с Великобританией, подозревающей российские спецслужбы в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
Санкции британцев поддержали 23 страны выслав более 140 россиян. В пятницу 30 марта Москва объявила ответные меры выслав иностранных дипломатов и среди них одного ирландца.