Беларусь установила безвизовый режим для граждан Ирландии

Ирландцам, чтобы въехать без визы в Беларусь, нужно иметь при себе паспорт, 46 белорусских рублей на каждый день пребывания и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.



Указ №8, подписанный президентом Белоруссии 9 января "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", предусматривает безвизовый порядок въезда в республику для граждан 80 стран на 5дневный срок при пересечении госграницы через КПП в Национальном аэропорту Минск.

В список вошли Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вануату, Ватикан, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Содружество Доминики, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Македония, Малайзия, Мальта, Мальтийский Орден, Мексика, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Сальвадор, Эстония и Япония.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.