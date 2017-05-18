Энда уходит

По закону, возглавлять правительство должен лидер правящей партии, а это означает, что Энда Кенни передаст полномочия премьер-министра вновьизбранному однопартийцами лидеру.

Сейчас наиболее вероятными приемниками Кенни считаются Министр жилищного строительства Саймон Ковени (Simon Coveney) и Министр социального обеспечения Лео Варадкар (Leo Varadkar). До окончания внутрипартийных выборов Энда Кенни будет выполнять обязанности премьера. Приемник Кенни на посту лидера партии Фина Гейл определится 2 июня.

Предполагалось, что Кенни сложит свои полномочия еще в марте по возвращении из США, где он вместе с Трампом отметил День Святого Патрика, однако, отставка затянулась на 2 месяца. Премьер активно добивался своего участия в процедуре BREXIT, и, похоже, добился своего. Статус Северной Ирландии упоминался в письме Ванессы Мэй, а на прошлой неделе Европарламент одобрил резолюции, согласно которой в случае присоединения Северной Ирландии к Республике она автоматически вернется в лоно ЕС.

Таким образом, уходя, Энда обеспечил себе историческую память - объединителя страны.

Энда Кенни (Éanna Ó Cionaoith (Эна О’Коныхь) родился 24 апреля 1951, в г. Каслбар — премьер-министр Ирландии с 9 марта 2011 года, депутат ирландского парламента с 1975 года. В 1954 году его отец Генри Кенни (член партии Фина Гейл) был избран в Дойл, с начала 1970-х Энда Кенни включился в политическую деятельность. В 1975 году Энда был избран депутатом Дойл Эрян от округа Западный Мейо, сменив своего умершего от рака отца. В парламенте Кенни, ставший самым молодым депутатом, был докладчиком по делам молодёжи и спорта и по развитию западной Ирландии.