Руководить Ирландией будет потомок иммигранта с нетрадиционной ориентацией

Он станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

38-летний Варадкар, также станет самым молодым премьером в истории Ирландии и первым главой страны, который имеет индийское происхождение.

По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.

Отец нового партийного лидера переехал в Ирландию из Индии в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

Варадкар объявил о своей гомосексуальной ориентации в 2015 году, когда в стране проходил референдум по легализации однополых браков.

Лео Варадкар – уроженец Дублина, окончил факультет медицины Тринити колледжа, в 2010м году получил лицензию «Домашнего доктора» GP.

С 2011 по 2014 год занимал должность Министра Транспорта, Туризма и Спорта. Считает, что результатом его работы стало значительное увеличение туристического потока в Ирландию.

С 2014 по 2016 годы занимал должность Министра Здравоохранения, что, к сожалению, не помогло сокращению очередей в госпиталях. За время его руководства министерством, количество пациентов ожидающих плановой операции возросло до почти 130000 человек, по неофициальной статистике.

С 2016 года занимает пост Министра Социальной защиты. Он активно сражается с социальными мошенниками и внедряет систему биометрического распознавания граждан страны по «Социальной карте». «Наша газета» подозревает, что лоббирование Public Service Card в качестве основного документа идентификации жителей Ирландии – его работа.

«Если кто-то моего возраста, моих смешанных кровей и всех тех качеств, которые составляют мой характер, потенциально сможет стать лидером страны, то думаю, что это будет посланием к каждому рожденному сегодня ребенку о том, что в Ирландии нет должности, на которую он не сможет претендовать», - сказал Варадкар ранее радиостанции Newstalk.