Кто есть кто, в новом кабинете министров Ирландии?

Премьер–министр Ирландии (Taoiseach) – Лео Эрик Варадкар (Leo Eric Varadkar) (38 лет) избирался от округа Dublin West. Стал лидером правящей партии Фина Гейл и 14-м премьером Ирландии. До этого, занимал посты министра социальной защиты, министра здравоохранения и министра туризма. Отец нового премьера переехал в Ирландию из Индии в 70-х годах прошлого века. Варадкар объявил о своей гомосексуальной ориентации в 2015 году, тогда в стране проходил референдум по легализации однополых браков. Он уроженец Дублина, окончил факультет медицины Тринити колледжа, в 2010м году получил лицензию GP.

Министр финансов, государственных расходов и реформ – Паскаль Донохью (Paschal Donohoe) (42 года) избирался от округа Dublin Central. Донохью предрекают роль будущего лидера партии. Он впервые избирался в Парламент в 2011 в году от Дублина. В прошлом Паскаль работал министром по Европейским делам.

Министром образования назначен Ричард Брутон (Richard Bruton) (64 года) избирался от Dublin North-Central. Брутон впервые попал в парламент в 1986, занимал должность Министра предпринимательства и инноваций и был министром образования Ирландии.

Министр юстиции и равенства – Чарли Фланаган (Charlie Flanagan) (60 лет) избирался по округу Laois. Ранее служил министром иностранных дел Ирландии. Впервые был избран в парламент в 1987 году.

Вице-премьер (Tánaiste) и министр предприятий и инноваций Френсис Фитцджералд (Frances Fitzgerald)(66 лет) избиралась по округу Dublin South-East. Ранее занимал пост министра юстиции, впервые попала в парламент в 1992 году.

Министром иностранных дел с ответственностью за процедуру Brexit назначен Саймон Ковени (Simon Coveney) (44 года), избирался от Cork South Central. Ковени был конкурентом Варадкара на партийных выборах лидера Фина Гаел и проиграл. Занимал должность министра жилищного строительства, ранее министра сельского хозяйства, и министра обороны. Он так же избирался членом Европейского парламента от Ирландии в 2004-2007 годах.

Министр искусства, наследия и культуры – Хезер Хампфрей (Heather Humphreys) (54 года) избиралась по округу Cavan-Monaghan. Она занимала эту позицию в кабинете министров при правительстве Кенни и считалась ближайшим соратником ушедшего в отставку премьера.

Министр здравоохранения – Саймон Харрис (Simon Harris) (30 лет) избирался от Виклоу

Впервые выиграл на генеральных выборах в 2011 году

Министр сельского хозяйства Майкл Крид (Michael Creed) (53 года) избирался от Cork North West. В правительстве Кенни он занимал ту же позицию.

Министр коммуникаций, климата и развития – Денис Наутен (Denis Naughten) (43 года) избирался от Roscommon-Galway. Занимал ту же позицию в правительстве Кенни

Министр транспорта, туризма и спорта Шейн Росс (Shane Ross) (67 лет) от Dublin Rathdown.

Так же сохранил свою позицию.

Министр занятости и социальной защиты Регина Дохерти (Regina Doherty) (46 лет) избиралась от округа Meath East.

Министр по вопросам детей и юношества Кэтрин Заппоне (Katherine Zappone) (63 года) от Dublin South-West. Ранее работала представителем премьер-министра в Сенате, верхней палате ирландского парламента. Кэтрин член ирландской комиссии по правам человека, натурализованная в 1995 году. Она родилась в Сиэтле, штат Вашингтон, США и открыто объявила себя лесбиянкой.

Министр жилищного строительства, планирования и местного самоуправления Игон Мерфи (Eoghan Murphy) (35 лет) избирался от Dublin Bay South. Мерфи был руководителем избирательной компании Лео Варадкара и занимал позицию министра без портфеля при Департаменте финансов.

Министр по делам общин и сельских районов Майкл Ринг (Michael Ring) (63 года) из Co. Mayo

Ринг дважды, безуспешно номинировался на должность министра. Ранее занимал должность министра без портфеля в Департаменте транспорта.

Министр обороны Пол Кехоэ (Paul Kehoe) (44 года) из Вексфорда

Он занимал ту же позицию при правительстве Кенни.

Министр по делам Ирландского языка Джо МакХью (Joe McHugh) (45 лет) из Донегал. Он занимал ту же позицию при правительстве Кенни.

Министр образования с ответственностью о высшем образовании Мари Митчел ОКоннор (Mary Mitchell O’Connor) (58 лет) из Dún Laoghaire

Она бывший директор школы Harold в Гластул, Южный Дублин.

School in Glasthule in south Dublin.

Министр по делам инвалидов Финнан МакГра (Finian McGrath) (65 лет) от Dublin Bay North

Он представляет парламентскую группу The Independent Alliance TD и занимал эту позицию в правительстве Кенни

http://www.irishtimes.com/news/politics/leo-varadkar-s-cabinet-minister-by-minister-1.3120067