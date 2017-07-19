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Клуб «Коса» собрал ветеранов и приглашает на «День Нетуна»

Клуб «Коса» собрал ветеранов и приглашает на «День Нетуна»

15 и 16 июля Клуб «Коса» провел Игры Ветеранов Айрсофта.

На полигон клуба под Донабейт приехали как «старики» аирсофта, так и молодёжь. Состоялись вечерние и ночные игры. Лучшая половина клуба приготовила угощения, а мужчины развлекались, как могли.

Мероприятие клуба поддержали «Коса-байкеры», а спонсорами выступила организация Мёбиус, которая предоставила победителям подарки от армейского магазина по аирсофт. Нескромный дар, по словам президента клуба Игоря Долгова, сделал Сергей Меньшаков. Теперь арсенал клуба пополнился водным мотоциклом, который «косари» обещают использовать на своих водных встречах.

А уже 6 и 7 августа 2017 года, в длинные выходные, клуб «Коса» проведет традиционный летний праздник День Нептуна.

Neptun day 2017WEB

Начало 6 августа, воскресенье, в 12.00, окончание 7 августа, понедельник. Приглашаются все желающие, карнавальные костюмы приветствуются. Желающие остаться с ночевкой, должны иметь с собой походные принадлежности, связку дров, продукты, шашлык. В программе: Костюмированный день с Нептуном с 13.00 до 17.30 и песни у костра.

Мероприятие пройдет в Co.Meath на берегу реки Boyne.
Координаты Google: N53.58132, W006.70247

Вход платный 10 евро с человека.
Для членов клуба Коса, сдавших взносы, вход 5 евро; для членов их семей вход 5 евро.
Для детей вход бесплатный.

Частная закрытая территория с парковкой.
Есть место на берегу реки для установки палатки.
Есть душ, туалеты стационарные на месте.

Для желающих спать в более комфортных условиях, рядом есть B&B (BECTIVE MILL, phone: 087 396 2399, www.bectivemill.com, address: Bective Mill, Bective, Navan, Co.Meath)
дополнительная информация по телефону 0870615902

Приятно всем отдыха! Подробности на сайте: www.clubkosa.com

Фото: IRP

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http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/sport/10033-klub-kosa-sobral-veteranov-i-priglashaet-na-den-netuna#sigFreeId7e7252e53f

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Опубликовано в Спорт
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