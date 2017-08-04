IRONMAN 70.3 в Дублине

Спортсмены должны будут проплыть 1.9км в Дублинском заливе, пробежать 21.1км и проехать на велосипеде 90км.
В связи с проведением соревнований в Дублине и окрестностях будут перекрыты дороги и частично запрещено движение на следующих дорогах:
Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва, заезда на велосипеде по шоссе и марафонского забега. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.
Информация и запись участников:
http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/dublin.aspx#axzz4omPuEJBY