IRONMAN 70.3 в Дублине

Более 2500 атлетов примут участие в отборочном туре IRONMAN (Железный человек) в столице Ирландии 20 августа.

Спортсмены должны будут проплыть 1.9км в Дублинском заливе, пробежать 21.1км и проехать на велосипеде 90км.

В связи с проведением соревнований в Дублине и окрестностях будут перекрыты дороги и частично запрещено движение на следующих дорогах:

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва, заезда на велосипеде по шоссе и марафонского забега. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Информация и запись участников:

http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/dublin.aspx#axzz4omPuEJBY