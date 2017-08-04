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IRONMAN 70.3 в Дублине

IRONMAN 70.3 в Дублине

Более 2500 атлетов примут участие в отборочном туре IRONMAN (Железный человек) в столице Ирландии 20 августа.

Спортсмены должны будут проплыть 1.9км в Дублинском заливе, пробежать 21.1км и проехать на велосипеде 90км.

В связи с проведением соревнований в Дублине и окрестностях будут перекрыты дороги и частично запрещено движение на следующих дорогах:

IronmanWEB

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва, заезда на велосипеде по шоссе и марафонского забега. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Информация и запись участников:

http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/dublin.aspx#axzz4omPuEJBY

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Опубликовано в Спорт
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