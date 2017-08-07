Школа верховой езды Vaulting Club Eleganza

Руководит школой Елена Саталкина - квалифицированный тренер по верховой езде и вольтижировке с более чем 30-летним опытом работы. Елена тренировалась в Латвийской Федерации Конного Спорта.

Вольтижировка — вид конного спорта предусматривающий выполнение гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. Это новая дисциплина для Ирландии и находится на начальной стадии развития как спорта.

В школе Vaulting Club Eleganza организованы мастер-классы по верховой езде и вольтижировке. На данный момент клуб находится на начальной стадии развития, а Елена - единственный официальный и квалифицированный тренер в регионе North Munster.

Уроки будут проходить в Clonshire Equestrian Center, Адаре, Графство Лимерик, в вечернее время с 5 до 6 в будние дни. В школу приглашаются дети от 7 лет и старше, а так же взрослые.

Знание верховой езды и гимнастики необязательны, но приветствуется.



Воспитанники школы уже приняли участие в спортивных состязаниях и готовятся к соревнованиям в октябре 2017 года.

Название клуба: Vaulting Club Eleganza.

Директор школы: Елена Саталкина

Адрес: Clonshire Equestrian Centre, Adare, Co. Limerick в 15 минутах езды от Лимерика.

Телефон: 085 2394436

Адрес в социальной сети: www.facebook.com/Vaulting.Ireland/