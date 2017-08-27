Не корысти ради…

Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор проиграл боксеру Флойду Мэйвейзеру техническим нокаутом в 10 раунде, но «обеспечил себя на всю жизнь…»

Конор МакГрегор заявил, что после боя с Флойдом Мэйвезером его прибылей достаточно, чтобы обеспечить себя на всю жизнь.

«Прямо сейчас я обеспечил себя навечно. Если я буду вести дела разумно и не совершу каких-то глупостей, то я обеспечен на всю жизнь», – сказал МакГрегор.

Фиксированный гонорар бойца составил 30 миллионов долларов. Ранее Конор заявлял, что итоговая сумма его прибылей может достичь 100 миллионов за счет спонсорских выплат, процентов с продаж билетов и платных трансляций пишет sports.ru

После поражения в боксерском поединке против Флойда Мейвезера боец ММА Конор Макгрегор явился на пресс-конференцию со стаканом виски в руках. Ирландец был недоволен решением рефери, признать поражение техническим нокаутом и заявил, что судья должен был продолжать схватку до конца.

Впрочем, сильно горевать у Макгрегора нет повода: его репутация не сильно пострадала, ведь он продержался до десятого раунда против профессионала. Это признали все, кто ранее скептически относился к шансам ирландца показать хороший бой.

Например, абсолютный чемпион мира среди профессионалов, российский боксер Костя Цзю признался, что не верил, что поединок может продлиться дольше восьми раундов, и недооценил Макгрегора, хотя и оказался прав в том, что реальных шансов победить у ирландца так и не появилось.