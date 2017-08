Дублинский пляж стал лучшим в мире

В 10 лучших, по мнению американской газеты вошли: 40 foot в Дублине, The Andrew “Boy” Charlton в Сиднее, The Highgate or Hampstead Ponds в Лондоне, The Western Baths Club в Глазго,

Deep Eddy Pool и Barton Springs Pool в Остине, штат Техас, Lake Waccabuc в северном Вестчестере, Нью-Йорк, США, East beach, Palm Beach, в Сиднее и Аквапарк в Сан Франциско.

Такую оценку ирландскому месту для плавания дал Лоудон Сноуден Вайнрайт 3, американский певец, актер и юморист, занимающийся закаливанием.

Источник: https://www.nytimes.com/2017/08/19/opinion/sunday/best-places-swim-world.html