Открытый турнир по настольному теннису на кубок Посла России

Побороться за почетный трофей пришли 19 игроков: 14 мужчин и 5 девушек!

Стоит отметить, что состав участников был очень сильным, несколько спортсменов - выступают в высшей национальной лиге. В соревнованиях приняла участие чемпионка мира среди ветеранов Тереза Дивейни (Teresa Divaney).

Игроки выступали в 4х группах, по 4 - 5 человек, по круговой системе. В полуфинале играли два лучших игрока из каждой группы. В финал вышли 4 победителя отборочных туров: Игорь Краснянский, Геннадий Исаак, Тереза Дивейни и Евгений Пинтия. Каждый из них мог претендовать на победу, поэтому интрига сохранялась до последней партии. В итоге победителем и обладателем «Кубка Посла РФ» стал молодой теннисист Геннадий Исаак, который, несмотря на столь юный возраст (16 лет), уже имеет звание чемпиона Ирландий по настольному теннису среди юниоров.

С трудом удалось определить остальных призеров, поскольку трое финалистов набрали одинаковое количество очков, и только по результатам личных встреч, второе место присудили Терезе Дивейни, третье место - Игорь Краснянский, и замкнул четверку лучших Евгений Пинтия. Среди женщин медали разыграли Тереза Дивейнии и Лиза Якимович - кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Она много сделала для развития тенниса в Ирландии. Лиза помогала в подготовке теннисистов на «Игры соотечественников в Казани -2017».

Хочется отметить наших юниоров, которые, несмотря на разницу в классе, играли очень самоотверженно и достойно, с заведомо сильными соперниками. Они получили массу удовольствия, играя с такими маститыми игроками, как Тереза Дивейни, Игорь Краснянский и Геннадий Исаак. Двое из них, Рейчал Самюэль и Яна Жданова с успехом представляли нашу страну на «3х Всемирных Играх Юных Соотечественников в Казани» в середине мая 2017 года. Помощь в организации турнира оказали: Посольство России в Ирландии и Координационный совет Российских Соотечественников

Уже скоро в Дублине состоится открытый турнир по шахматам на «Кубок Посла России».

Роберт Цай