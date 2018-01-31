Школа верховой езды Vaulting Club Eleganza приглашает на соревнования по вольтижировке





Школа верховой езды Vaulting Club Eleganza п

риглашает всех желающих узнать о конном спорте, посмотреть и получить информацию из первых рук.

В

ход бесплатный.

Вольтижировка — вид конного спорта, предусматривающий выполнение гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. Это новая дисциплина для Ирландии.

В школе Vaulting Club Eleganza организованы мастер-классы по верховой езде и вольтижировке.

Руководит школой Елена Саталкина - квалифицированный тренер по верховой езде и вольтижировке с более чем 30-летним опытом работы. Елена тренировалась в Латвийской Федерации Конного Спорта.



«Вольтижировка служит хорошим средством общефизического развития человека. Это не только отдельная дисциплина конного спорта, но и дополнительный набор упражнений, который будет полезен для всех. Вырабатывает выносливость, легкость, свободу движения всех частей тела, правильное дыхание» говорит Елена.



Vaulting Club Eleganza приглашает спонсоров и добровольцев для организации первых в Ирландии соревнований.

По всем вопросам звоните руководителю школы Елене Саталкиной, телефон: 085 2394436

Адрес: Vaulting Club Eleganza.Adare, Co. Limerick в 15 минутах езды от Лимерика.

Адрес в социальной сети: www.facebook.com/Vaulting.Ireland/