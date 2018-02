Kangoo Jumps подходит взрослым и детям

Компания «Kangoo Jumps» была основана в 2013 году международным тренером Екатериной Макаровой, которая является Генеральным директором и эксклюзивным дистрибьютором ботинок Kangoo Jumps в Ирландии.



«Kangoo Jumps» - это международный бренд, специализирующийся на производстве обуви с пружиной, которая снижает нагрузку на суставы при занятии спортом, а также помогает для реабилитации после повреждения суставов.

Занятия на ботинках «Kangoo Jumps» способствуют быстрому снижению веса, укреплению мышц и значительному улучшению координации. Этот вид спорта подходит взрослым и детям. На юбилейный фестиваль съехались все инструктора Kangoo Ирландии .

Главным гостем из Испании была Rut Vela – победитель международных соревнований по хореографии в ботинках Kangoo Jumps 2015-2017 года.

Все получили огромное удовольствие от мастер-классов, а также советов диетолога «Slimming World», косметолога «Human & Kind All Natural Skin Care & BPerfect Cosmetics», визажиста Up Demo «Nats Makeup and Pop Up Beauty».

«Kangoo Jumps Ирландия» благодарит всю команду профессионалов за успешно проведённую работу. Наш бренд распространился по всей Ирландии и успешно набирает обороты!!

Огромное спасибо нашему фотографу Ирине Василевича за восхитительный фоторепортаж, а также «Mary Morgan Pamper & Style events» за помощь в организации.

Ждём всех желающих отлично выглядеть на наших тренировках.

Facebook Kangoo Jumps Ireland

www.kangooclubireland.ie