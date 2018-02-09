Олимпийская сборная Ирландии

В южнокорейском Пхёньчхане «Изумрудный остов» будут представлять пять спортсменов.

Все они имеют ирландское гражданство, но проживают за территорией страны.

Сноуборд. Шеймус ОКоннор, 20 лет. Место рождения: Соединенные Штаты, SAN DIEGO. В 2014 году, Шеймус мог бы за сборную США, но решил представить на Олимпиаде в Сочи, родину предков Ирландию. Теперь от него ждут успешного выступления в Корее.

Фристайл. Брендан «Бубба» Невби, 21 год. Он родился в Корке, но живет в штате Юта, США.

Слалом гигант. Пат МакМиллан, 25 лет. Родился в Литтеркенни, живет в Австрии. Представлял Ирландию на мировых первенствах в 2015 и 2017 годах.

Слалом. Тэсс Арбез, 19 лет, родилась и живет во Франции.

Лыжные гонки. Томас Вестград, 21год. Родился и живет в Норвегии.

Команда с Изумрудного острова очень молода, и юные спортсмены имеют высокий потенциал, выступая уже не за зелено-бело-оранжевых, а за США, Норвегию или Францию. Но мы-то всегда будем помнить их первую олимпийскую ступень.

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