Russian Ireland

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МакГрегор хотел заступится за русского друга

МакГрегор хотел заступится за русского друга

Ирландский боец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после нападения на автобус.

Макгрегор собрал команду, чтобы отомстить российскому спортсмену Хабибу Нурмухамедову за оскорбления российскому же бойцу Артему Лобову.

Накануне в одном из отелей Нью-Йорк состоялась стычка между россиянами. Лобов, который является спарринг партнером ирландца, провел сравнение между МакГрегором и дагестанцем и назвал Хабиба трусом. Нурмугамедов, якобы отказывается от борьбы по любому поводу в то время как ирландец выходит на бой, травмированный и сражается в полную силу.

В результате, Ирландский чемпион прилетел в Нью-Йорк и напал на автобус, в котором должен был ехать Хабиб.

Конор бросал в автобус стулья, велосипедные стойки и разбил стекло. Сообщают что, ранен боец Майкл Кьеза, который тоже должен выступать на турнире – его порезало битым стеклом. Также немного пострадала чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас.

Несмотря на то, что главной целью Конора и команды было доставить неприятности Хабибу, проблемы появились у самого зачинщика.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что полиция Нью-Йорка уполномочена арестовать Макгрегора, а Артем Лобов снят с запланированного поединка против Алекса Касереса.

Хабиб Нурмагомедов и Артем Лобов 7 апреля должны были представлять Россию на турнире UFC 223. Но этот факт их не сильно сближает.

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Опубликовано в Спорт
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"Наша газета"

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