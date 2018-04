МакГрегор хотел заступится за русского друга

Макгрегор собрал команду, чтобы отомстить российскому спортсмену Хабибу Нурмухамедову за оскорбления российскому же бойцу Артему Лобову.

Накануне в одном из отелей Нью-Йорк состоялась стычка между россиянами. Лобов, который является спарринг партнером ирландца, провел сравнение между МакГрегором и дагестанцем и назвал Хабиба трусом. Нурмугамедов, якобы отказывается от борьбы по любому поводу в то время как ирландец выходит на бой, травмированный и сражается в полную силу.

В результате, Ирландский чемпион прилетел в Нью-Йорк и напал на автобус, в котором должен был ехать Хабиб.

yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo