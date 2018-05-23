«Флюгтаг» в Дублине – дальше, креативнее, талантливей

Забавное соревнование проводится с 1991 года при спонсорстве компании-производителя энергетического напитка, как часть маркетингового проекта владельца Red Bull Дитриха Матешица.
Летательные аппараты имеют жёсткие ограничения — размер не более 10 м и вес не более 200 кг, не считая пилота. Двигателем может служить только мускульная сила команды. Аппарат должен быть нетонущим и изготовлен только из экологически чистых материалов.
Большинство представляемых аппаратов вовсе не может летать, и их «полёты» (попросту падение в воду с высоты 9 метров) служат развлекательным целям.
Конкурс проводится по трём номинациям: расстояние полёта (рекорд 78,64 м), креативность и шоу-талант.
Впервые в Дублине соревнования Red Bull Flutag проводились в 2002 году, последний раз самодельные летательные аппараты падали в воду с пирса в Дан Лири семь лет назад.
Для участия в Flugtag 2018 были отобраны 43 команды.
Победителем была признана команда из Килдэр на аппарате Розовая Пантера.
В соревнованиях принимали участие две команды наших соотечественников
Команда «Мир больших насекомых» - 17 место
Евгений Капцов, Сергей Дикун и Антанас Каминас из Литвы, и Аллан Муллан из Малахайд.
Ребята построили большую зеленую стрекозу, рассчитанную на 1 пассажира и пролетели на ней целых 5 метров. Конструкция получилась вполне эффективная и прочная.
«Ни одно крыло не сломалось само! Правое переднее крыло я сломал рукой, от удара о воду. Все лонжероны выдержали и крепления тоже! Учитывая мой вес и конструкцию, а также перегрузки. Рад что получил такой опыт в построении! Можно смело делать модель гигант» говорит Евгений Капцов.
И команда «SpaceX» – 21 место
Варвара, Юра, Aurel, Катя, Лариса и Саша из Латвии уже второй раз участвуют в соревнованиях, организованных Red Bull. Сейчас команда вдохновилась запущенным на орбиту родстером Тесла Илона Маска, ребята решили испытать свой прототип его носителя СпейсХ.
Говорит лидер команды Варвара Воробей: «Мне 34 года. У меня двое детей и я «сделала» RedBull Flugtag. Для меня нет соперников и победителей. Ты сам себе соперник и победитель. В очередной раз участвуя в RedBull ловлю драйв - от позитивных организаторов, приятных участников, моей шикарной команды и самой себя. Эмоциональный заряд начинает нарастать со времени прибытия на место соревнований. Там мы провели всю субботу доделывая недоделанное, общались с другими участниками и помогали им. Потом вечеринка для всех. В воскресенье - журналисты и фотографы. Потом все как во сне: костюм, ведущий, смех, шоу, чуть не задавленный нами фотограф, смех, прыжок, соленая вода, лодка, подбитый глаз ... и все. Это круто, наслаждаться собой, тем что ты делаешь. Мы 21 из 43, но это не важно. Хорошие и позитивные выходные, это важно и больше ничего! Я хочу сказать большое спасибо всей моей команде Юре, Саше, Аурику и Кате, Ларисе, люблю вас! Любите жить и наслаждайтесь собой!»
Сайт чемпионата - https://flugtag.redbull.com/irl/en/index-home/