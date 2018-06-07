Конор МакГрегор в списке самых богатых спортсменов мира

Ирландские боец по смешанным единоборствам стал четвертым в рейтинге 100 богатейших атлетов мира.

Рейтинг возглавил спарринг партнер ирландца по боксерскому рингу Флойд Мейвезер с $275 миллионами. Собственно, оба бойца разбогатели одновременно. Бой с боксером привел ирландца на 4 строчку таблицы и позволил поднять на-гора $99 миллионов.

Между Мейвезером и МакГрегором оказались два футболиста: Месси с $111 миллионами и Рональдо с $108 миллионами.

Десятка богатейших спортсменов света по версии журнал Forbes выглядит так:

Floyd Mayweather – бокс ($285m)

Lionel Messi – футбол ($111m)

Cristiano Ronaldo – футбол ($108m)

Conor McGregor – смешанные единоборства ($99m)

Neymar – футбол ($90m)

LeBron James – баскетбол ($85,5m)

Roger Federer – теннис ($77.2m)

Stephen Curry – баскетбол ($76.9m)

Matt Ryan – американский футбол ($67.3m)

Matthew Stafford – американский футбол ($59.5m)