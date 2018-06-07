Конор МакГрегор в списке самых богатых спортсменов мира

Рейтинг возглавил спарринг партнер ирландца по боксерскому рингу Флойд Мейвезер с $275 миллионами. Собственно, оба бойца разбогатели одновременно. Бой с боксером привел ирландца на 4 строчку таблицы и позволил поднять на-гора $99 миллионов.
Между Мейвезером и МакГрегором оказались два футболиста: Месси с $111 миллионами и Рональдо с $108 миллионами.
Десятка богатейших спортсменов света по версии журнал Forbes выглядит так:
Floyd Mayweather – бокс ($285m)
Lionel Messi – футбол ($111m)
Cristiano Ronaldo – футбол ($108m)
Conor McGregor – смешанные единоборства ($99m)
Neymar – футбол ($90m)
LeBron James – баскетбол ($85,5m)
Roger Federer – теннис ($77.2m)
Stephen Curry – баскетбол ($76.9m)
Matt Ryan – американский футбол ($67.3m)
Matthew Stafford – американский футбол ($59.5m)