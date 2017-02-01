Самый сильный человек на планете, Жидрунас Савицкас: «Спорт - лучший витамин!»

Литовский богатырь принял участие в семинаре «Питание, тренировки, пауэрлифтинг и бодибилдинг, мотивация», который проходил в Дублине. Интервью с Жидрунасом записали наши коллеги из «Dublin Life TV» и очаровательная Мили Рите, а мы подготовили его на русском языке специально для читателей «Нашей газеты».

Жидру́нас родился 15 июля 1975 в городе Биржай. Он стал «Самым сильным человеком мира» в 2009, 2010, 2012 и 2014 годах. Достижения Савицкаса занесены в книгу рекордов Гиннесса.

Стремление стать сильнее — нормальное желание, особенно это касается, конечно, мужчин, ведь именно это гарантирует им женское внимание и всеобщее превосходство. А это заложено в каждом еще на подсознательном уровне. Однако есть такие, кто сделал физическую силу и выносливость делом своей жизни… Это профессиональные спортсмены, занимающиеся силовыми видами спорта. И, наверное, определять победителя по предложенной номинации лучше всего именно по этим людям. Ведь сильнее них уже просто никого нет.

В наше время самым сильным из таких людей, несомненно, является Жидрунас Савицкас. Еще будучи маленьким, будущий рекордсмен случайно увидел по телевизору соревнования стронгменов, и это его заинтересовало. Начал заниматься силовыми видами спорта он с 15 лет, потом простое увлечение переросло в желание начать профессиональную спортивную деятельность. Благодаря способностям, трудолюбию и упорству, Жидрунас быстро начал продвигаться по спортивной карьере. Начал он с пауэрлифтинга, присел со штангой весом в 400 килограмм. Во время соревнований, проходивших на Фарерских островах, Жидрунас получил травму. Все были уверены, что в большой спорт он уже не вернется. Но молодой человек смог полностью восстановится за девять месяцев. Арнольд Шварценеггер вручал Жидрунасу награды как лучшему — дважды. Интересно, что любимые занятия Савицкаса — чтение и путешествие.

М.Р. Вам понравился семинар?

Ж.С. Семинар был отличным, выбрано очень хорошее место для его проведения, большой тренажерный зал с современным оборудованием. Люди, пришедшие на семинар, живо интересовались, спрашивали. Кажется, ответили на все их вопросы. Я думаю, что после семинара они вышли с новыми знаниями и в отличном настроении. Надеюсь, что они будут продолжать тренировки.

М.Р. Мне тоже очень понравился семинар. Я хотела бы узнать больше о вас. Не думаете ли вы о том, чтобы поменять вид спорта?

Ж.С. Я уже пробовал себя в четырёх видах спорта: армреслинге, пауэрлифтинге и бодибилдинге. Правда, ещё в школе я интересовался легкой атлетикой, пробовал силы в толкании ядра. Но из перечисленных мною видов спорта я, как профессионал, уже не выбираю новый, хотя, может быть, когда-нибудь и вернусь в один из них. Мне нравятся все эти виды спорта, они близки мне, так как мои тренировки очень универсальны, а эти виды спорта более или менее связанные между собой. Но, к сожалению, невозможно быть в нескольких местах одновременно. В будущем, будет видно, а на данный момент я не собираюсь что-то менять.

М.Р. Вам никогда не приходило мысль принять участие в соревнованиях культуристов?

Ж.С. Как я уже говорил, я интересовался и принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу, но это было такое любительство, мне тогда было девятнадцать лет. Я никогда не говорю никогда. В прошлом году я нарастил много «качественных» мышц, чувствую себя прекрасно, так что такая возможность существует.

М.Р. Поговорим про питание. Скажите, сколько спортсмен должен употреблять добавок, и какие добавки вы принимаете?

Ж.С. Без сомнения, самое главное, чтобы спортсмен употреблял сбалансированную пищу и регулярно тренировался. А чтобы ему хватило сил для физической нагрузки, чтобы избежать травм и наращивать мышцы, спортсмен должен получать очень сбалансированное количество полезных минералов и биологически активных добавок. Я их употребляю в таком объеме, который нужен мне, но это очень индивидуально и общего рецепта не существует. Я, например, употребляю глютамин, омега-3, BCA, аминокислоты, протеины, и конечно, витамины. Во время тренировок я пью много электролитов, которые необходимы для мышц.

М.Р. Хотите ли вы, чтобы ваши дети выбрали ваш путь и продолжили ваши достижения?

Ж.С. Я всегда поддерживаю идею свободного выбора, и думаю, что лучше всего, когда люди выбирают то, что им нравится больше всего. А когда они уже выбрали свой путь, можно просто помочь, посоветовать, направить их. Мне сейчас трудно сказать, чем мои дети будут интересоваться. Тем не менее, я им говорю: «Занимайтесь спортом, потому что спорт является лучшим витамином - всегда будете довольны и счастливы».

М.Р. Спасибо за интервью

Редакция «Нашей газеты» выражает благодарность Денису Бокову (Dublin Life TV) за предоставленный материал и фото.

Видеоинтервью: