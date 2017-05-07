На чемпионате мира по хоккею в Белфасте литовцы завоевали бронзу

В нем принимали участие команды Японии, Литвы, Великобритании, Голландии, Эстонии и Хорватии.

Хозяева чемпионата - сборная Британии - выиграли золото, японцам досталось второе место, а литовцы получили бронзовые медали.

Результаты последнего дня чемпионата:

Литва - Хорватия 3:1

Эстония - Нидерланды 4:3

Япония - Великобритания 0:4

Заключительные результаты:

Великобритания: 15 баллов - первое место

Япония: 12 баллов - второе место

Литва: 9 баллов - третье место

Эстония: 6 баллов - 4-е место

Хорватия: 3 балла - пятое место

Нидерланды: 0 баллов - шестое место

Горячую поддержку сборной Литвы оказали соотечественники, проживающие в Ирландии. После финального свистка, хоккеисты поблагодарили болельщиков за поддержку и противников, сборную Хорватии за игру, а судей за честную работу. Главный тренер сборной Литвы Бернд Хаак наградил игроков команды. Лучшим защитником признан Миндаугас Киерас, нападающим - Дарюс Плискаускас, самым полезным игроком - Угнюс Чижас и приз вратаря, конечно, достался Артурасу Павлюкову.

По традиции, игровая шайба досталось игроку, забившему дебютный гол, им был Эдгарас Протченка, а представитель технического персонала команды Видмантас Мицкявичус, под бурные аплодисменты, получил фирменную футболку команды из рук тренера.

«Спасибо всем за участие в чемпионате. Это третье место досталось нам после тяжелой работы и благодаря долгим, изнурительным тренировкам. Желаю всем успехов в следующем сезоне и сейчас я не могу сказать, когда мы снова встретимся с вами», - пожав руки всем игрокам, загадочно сказал главный тренер команды.

Команда сразу после игры и процедуры награждения отправилась в аэропорт, чтобы скорее вернуться домой и разделить радость победы с близкими.

Стоит отметить взаимопомощь эстонцев и литовцев. В последних двух турах эстонская и литовская сборные способствовали тому, чтобы улучшить положение друг друга в турнирной таблице.

Эстонцы победили хорватов и облегчили задачу литовцам в финальном матче, а победа литовской команды позволила эстонцам подняться на четвертую строчку турнирной таблицы.

Фото: Евгений Бутусов