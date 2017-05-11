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Кубок «Нашей газеты» по аирсофт достался команде OFFICER

Кубок «Нашей газеты» по аирсофт достался команде OFFICER

В субботу 6 мая прошли страйкбольные соревнования на кубок «Нашей Газеты» организованный клубом «Коса».

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В финал соревнований вышли три команды: многократный призер соревнований по аирсофт, команда «СОЮЗ», чемпионы Ирландии – команда «OFFICER» и команда «FOTO». Интрига сохранялась до последних минут соревнований. СОЮЗУ удалось показать лучшее время во встрече с OFFICER, однако, по сумме игр лучшее время на выполнение задания оказалось у чемпионов Ирландии. В результате Кубок и золотые медали получила команда OFFICER, серебряные медали достались команде СОЮЗ, бронза у FOTO.

Фото: Иван Русс и Сергей Скрипченко

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http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/sport/9924-kubok-nashej-gazety-po-airsoft-dostalsya-komande-officer#sigFreeId78baa79074

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Опубликовано в Спорт
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"Наша газета"

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