Кубок «Нашей газеты» по аирсофт достался команде OFFICER

В финал соревнований вышли три команды: многократный призер соревнований по аирсофт, команда «СОЮЗ», чемпионы Ирландии – команда «OFFICER» и команда «FOTO». Интрига сохранялась до последних минут соревнований. СОЮЗУ удалось показать лучшее время во встрече с OFFICER, однако, по сумме игр лучшее время на выполнение задания оказалось у чемпионов Ирландии. В результате Кубок и золотые медали получила команда OFFICER, серебряные медали достались команде СОЮЗ, бронза у FOTO.
Фото: Иван Русс и Сергей Скрипченко
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/sport/9924-kubok-nashej-gazety-po-airsoft-dostalsya-komande-officer#sigFreeId78baa79074