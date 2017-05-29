Юдит Полгар: Хотите научить играть ребенка в шахматы – наймите тренера

Поездка младшей и сестер знаменитой венгерской семьи Полгар была организована «Федерацией шахмат Ирландии» совместно с «Шахматным сообществом» Университетского колледжа Ирландии (UCD).

Юдит Полгар, родилась в Будапеште. Все три ребёнка в семье - сёстры Жужа, София и Юдит — получили домашнее образование. Обучением детей занималась их мать Клара Полгар - учительница родом из Украины, окончившая университет в Ужгороде. С детства детей обучал шахматам отец - врач Ласло Полгар. Старшие сёстры также стали сильными шахматистками, Жужа - международный гроссмейстер и чемпионка мира 1996 - 1999 годов, а София - международный мастер. Но младшая сестра, Юдит – добилась наибольших успехов. Звание мужского гроссмейстера она получила в возрасте 15 лет, четырёх месяцев и 28 дней и стала самым юным на тот момент гроссмейстером, превзойдя достижение Роберта Фишера на один месяц. С начала своей шахматной карьеры Юдит Полгар, играла почти исключительно в мужских турнирах. В этом она стала последовательницей Веры Менчик. Но, до Полгар ни одной женщине не удавалось достичь такого прогресса в игре против мужчин. С начала девяностых годов она на равных сражается с ведущими гроссмейстерами мира.

Юдит Полгар — чемпион Венгрии 1991 года, побеждала на турнирах в Гастингсе в 1992, в Мадриде в 1994, на Хооговен турнире в 1998, 2001 и 2003 и в Джакарте в 2000. На турнире в Вейк-ан-Зее в 2003 года Юдит Полгар заняла второе место, пропустив вперёд только тогдашнего чемпиона Вишванатана Ананда.

Юдит вспоминает встречи с советскими шахматистами Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Заносчивый Каспаров во время интервью венгерскому телевиденью в 1988 году заявил: «Скорее мир перевернется, чем я сяду играть в шахматы с женщиной!»

Уже в 1994 Юдит сыграла с Каспаровым две партии и свела их вничью, а в 2002 выиграла у советского чемпиона.

Юдит удавалось выигрывать у Анатолия Карпова, Вишванатана Ананда и действующего чемпиона Магнуса Карлсена.

Гроссмейстер Алексей Широв, который много раз играл с Юдит, сказал о ней: «Она — убийца, и чует мат уже за двадцать ходов». Полгар возглавляет рейтинг-лист шахматисток. В июле и октябре 2005 имела свой максимальный рейтинг 2735, оба раза занимая восьмое место в мире среди мужчин. Это наивысший шахматный рейтинг среди женщин, а Юдит Полгар стала единственной шахматисткой, достигшей супергроссмейстерского рейтинга.

На встрече с ирландскими любителями шахмат отвечая на вопросы организаторов шахматных школ и родителей одаренных детей, она сказала: «Если вы хотите, чтобы ваш ребенок прогрессировал в этом спорте, постарайтесь нанять тренера».

Юдит советует детям принимать участие в шахматных турнирах: «Да иногда проигрыш – это слезы и обида, но это и достижения, и важный жизненный урок. Поэтому надо участвовать в детских соревнованиях по шахматам»

Еще Полгар поделилась своими мыслями по вопросы популяризации шахмат и высказала свое мнение о конкуренции человека с компьютером в шахматном состязании. Юдит считает, что шахматам не хватает зрелищности, как другим видам спорта, и хороших промоутеров. Однако, как раз компьютеры, хоть и не относятся к игре так эмоционально как человек, смогут привнести новую волну в «шахматную мысль», ведь они дают возможность анализировать миллионы ходов и оценивать ситуации так, как человеку не под силу. А самым лучшим игроком станет конгломерат компьютера и человеческого разума.

Юдит свободно говорит на 5 языках: венгерском, английском, немецком, французском и русском, а так же на эсперанто, который был вторым домашним языком в семье Полгар.

На встрече с супергросмейстером присутствовал и единственный ирландский гроссмейстер Александр Бабурин. Юдит, в своем выступлении дважды упомянула знаменитого «ирландца» и обсудила с Сашей вопросы популяризации шахмат в Ирландии.

А «Наша газета» со своей стороны рекомендует родителям, желающим научить своих детей шахматам, воспользоваться возможностью и отдать их в школу Александра Бабурина. По вопросам обучения и участия в турнирах с ним можно связаться по телефону: 087-968-2378 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.