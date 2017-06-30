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Театр-студия «Иллюзион» - представляет!

  • Автор  Милена Думблиаускиене - Андреева
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Театр-студия «Иллюзион» - представляет!

Полная театральная версия спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» была представлена зрителям 18 июня в помещении русской школы при Православном храме на Harolds Cross, в Дублине.

Русскоязычная версия известной сказки Алексея Толстова была показана со сменой декораций, освещением и расширенным актерским составом.

Англоязычную, фестивальную версию постановки «Иллюзион» показал ирландскому зрителю в мае, в рамках «Общественного фестиваля на Harolds Сross».

Студия сформирована на базе «Русской школы при Патриаршем подворье Святых Петра и Павла» в Дублине. Первый спектакль был поставлен в 2013 году. Театр-студия был организован силами Светланы Басовой, она и стала художественным руководителем «Иллюзиона».

Театр - студия «Иллюзион» это полноценный коллектив, в состав которого входят взрослые и дети всех возрастов. Студия проводит уроки актерского мастерства для детей младшего и старшего возраста.

Руководитель студии благодарит всех актеров спектакля «Буратино».

Buratinoacters

«Кто-то выступал первый раз, а у кого-то за плечами театральный опыт, но спектакль прошел на одном дыхании. Была проделана огромная работа, как самих актеров, так и оформителей сцены - Милены Думблиаускиене и Карины Басовой; изготовителя реквизита - Игоря Попченко». Светлана благодарит мастеров по пошиву костюмов - Елену Зинченко, Ирину Гаськову и Наталью Старовойтову; гримера - Милену Думблиаускиене, звукорежиссера - Ксению Степанову. Отдельное спасибо, фотографам - Станиславу Насыпаному и Iwan Russ.

И конечно, благодарит зрителей за теплые слова и аплодисменты.

Ждем вас на наших следующих спектаклях!

Страничка театра в Социальной сети: www.facebook.com/theatre.Illusion.2017

 Текст: Милена Думблиаускиене

Фото: Иван Русс

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/10006-teatr-studiya-illyuzion-predstavlyaet#sigFreeId13a3b0ec44

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Опубликовано в Соотечественники
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