Театр-студия «Иллюзион» - представляет!

Полная театральная версия спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» была представлена зрителям 18 июня в помещении русской школы при Православном храме на Harold’s Cross, в Дублине.

Русскоязычная версия известной сказки Алексея Толстова была показана со сменой декораций, освещением и расширенным актерским составом.

Англоязычную, фестивальную версию постановки «Иллюзион» показал ирландскому зрителю в мае, в рамках «Общественного фестиваля на Harold’s Сross».

Студия сформирована на базе «Русской школы при Патриаршем подворье Святых Петра и Павла» в Дублине. Первый спектакль был поставлен в 2013 году. Театр-студия был организован силами Светланы Басовой, она и стала художественным руководителем «Иллюзиона».

Театр - студия «Иллюзион» это полноценный коллектив, в состав которого входят взрослые и дети всех возрастов. Студия проводит уроки актерского мастерства для детей младшего и старшего возраста.

Руководитель студии благодарит всех актеров спектакля «Буратино».

«Кто-то выступал первый раз, а у кого-то за плечами театральный опыт, но спектакль прошел на одном дыхании. Была проделана огромная работа, как самих актеров, так и оформителей сцены - Милены Думблиаускиене и Карины Басовой; изготовителя реквизита - Игоря Попченко». Светлана благодарит мастеров по пошиву костюмов - Елену Зинченко, Ирину Гаськову и Наталью Старовойтову; гримера - Милену Думблиаускиене, звукорежиссера - Ксению Степанову. Отдельное спасибо, фотографам - Станиславу Насыпаному и Iwan Russ.

И конечно, благодарит зрителей за теплые слова и аплодисменты.

Ждем вас на наших следующих спектаклях!

Страничка театра в Социальной сети: www.facebook.com/theatre.Illusion.2017

Текст: Милена Думблиаускиене

Фото: Иван Русс