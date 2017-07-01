Европейский фонд поддержал русский язык

В рамках образовательного проекта Erasmus Plus, финансируемого Евросоюзом, столицу Ирландии посетила делегация из Польши.

Гости познакомились с ирландской системой изучения русского языка как иностранного и встретились со своими коллегами из «Ассоциации учителей русского языка Ирландии».

В рамках проекта «Учитесь с нами. Мобильный трансфер знаний» состоялись серии мастер-классов ведущего специалиста в области методики преподавания русского языка в Центре иностранных языков Варшавского университета и многонациональных группах в Европейском колледже (Collège d’Europe) в Варшаве, Войцеха Сосновского. Во встрече с учителями приняла участие руководитель образовательных программ общества «Русский дом», Варшава, Ирина Корнильцева.

Семинары, проведенные польскими преподавателями русского языка, мотивировали не только на изучение русского языка, но и стимулировали развитие интереса к русской культуре и ее традициям, музыке и кинематографу, живописи и скульптуре.



Являясь автором публикаций и инновационных программ в области методики преподавания русского как иностранного, В. Сосновский мастерски представил ряд своих проектов, уроков и сценариев к занятиям, где учителя и преподаватели сами становились учащимися, активно вовлеченными в процесс обучения.

В программу также входили практические семинары «Формулирование целей уроков, заданий и моделей», «Последовательность упражнений на уроке» и «Привлекательное обучение грамматике».

Круглый стол «Вопросы и ответы» был живым и ярким, на нем были представлены учебные пособия по русскому языку Войцеха Сосновского.

Информация: www.atrussian.org