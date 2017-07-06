Йонинес в Тулламор

24 июня, в самом центре острова г. Тулламор, литовская община организовала летний фестиваль.

Йонинес, Лиго и Иван-Купала стали в Ирландии традицией.

На праздник со всех уголков Ирландии приехали не только литовцы, среди гостей можно было встретить латышей, русских, ирландцев.

По преданию, роса, собранная накануне дня летнего солнцестояния дарит здоровье, красоту и является источником благополучия. Поэтому гостей у ворот встречали жрицы, с кувшинами росы собранной с трав, которой все, должны были умыть руки и лицо.

По традиции, в этот день поздравляют тех, кого родители назвали: Йонасом, Яниной, Расой, Иваном, Янисом, Лигой или Джоном.

Девушки плели венки и танцевали с факелами. Гости выбирали самую красивую из танцовщиц и лучший венок. А после танца на поляне разгорелся костер, в который гости бросали янтарную пыль, желая друг другу здоровья, счастья, любви, денег и удачи.

Незамужние девушки, стоя спиной к дереву бросали на ветви венки - если венок зацепился с первого раза – значит жди в этом году свадьбы!

Мужчины испытывали свои силы на конкурсе богатырей.

Своими выступлениями праздник украсили танцевальные группы «Студии танцев Элоны» и «Рококо», группа «Step by Step», фольклорная группа «Leliumai», которой руководит Раса Раудите, ирландские танцоры «Celtic Blondes», а так же музыкант и ведущий Вилюс.

На ярмарке можно было купить изделия и сувениры ремесленников, попробовать разносолов, угоститься домашним квасом, вдоволь наесться копченостями и сладостями.

Не забыли и о самых маленьких, их ждали: фейспейнтинг, батут, соревнования с водяными шарами и лазерные игры.

Даже после полуночи, гости не спешили расходиться. Йонинес, как и положено, продлился до утра - у костра, под звуки гитары, встретили рассвет.

Литовская община в Тулламор благодарит всех участников, зрителей, спонсоров и добровольных помощников.

«Мы прощаемся, не на долго, только до следующего года!» – говорят организаторы.

Информация предоставлена Литовской общиной в Тулламор

Фото: Юргита Куликаускене, Ремигиюс Штурма и Шарунас Шлявас