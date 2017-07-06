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Йонинес в Тулламор

24 июня, в самом центре острова г. Тулламор, литовская община организовала летний фестиваль.

Йонинес, Лиго и Иван-Купала стали в Ирландии традицией.

На праздник со всех уголков Ирландии приехали не только литовцы, среди гостей можно было встретить латышей, русских, ирландцев.

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По преданию, роса, собранная накануне дня летнего солнцестояния дарит здоровье, красоту и является источником благополучия. Поэтому гостей у ворот встречали жрицы, с кувшинами росы собранной с трав, которой все, должны были умыть руки и лицо.

По традиции, в этот день поздравляют тех, кого родители назвали: Йонасом, Яниной, Расой, Иваном, Янисом, Лигой или Джоном.

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Девушки плели венки и танцевали с факелами. Гости выбирали самую красивую из танцовщиц и лучший венок. А после танца на поляне разгорелся костер, в который гости бросали янтарную пыль, желая друг другу здоровья, счастья, любви, денег и удачи.

Незамужние девушки, стоя спиной к дереву бросали на ветви венки - если венок зацепился с первого раза – значит жди в этом году свадьбы!

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Мужчины испытывали свои силы на конкурсе богатырей.

Своими выступлениями праздник украсили танцевальные группы «Студии танцев Элоны» и «Рококо», группа «Step by Step», фольклорная группа «Leliumai», которой руководит Раса Раудите, ирландские танцоры «Celtic Blondes», а так же музыкант и ведущий Вилюс.

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На ярмарке можно было купить изделия и сувениры ремесленников, попробовать разносолов, угоститься домашним квасом, вдоволь наесться копченостями и сладостями.

Не забыли и о самых маленьких, их ждали: фейспейнтинг, батут, соревнования с водяными шарами и лазерные игры.

Даже после полуночи, гости не спешили расходиться. Йонинес, как и положено, продлился до утра - у костра, под звуки гитары, встретили рассвет.

Литовская община в Тулламор благодарит всех участников, зрителей, спонсоров и добровольных помощников.

«Мы прощаемся, не на долго, только до следующего года!» – говорят организаторы.

Информация предоставлена Литовской общиной в Тулламор

Фото: Юргита Куликаускене, Ремигиюс Штурма и Шарунас Шлявас

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Опубликовано в Соотечественники
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