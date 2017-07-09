Конференция «Бессмертного полка»

Организаторами встречи стали: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), Московский Дом соотечественника, Всероссийское движение «Бессмертный полк».

В мероприятии приняли участие заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, сопредседатели движения «Бессмертный полк России» народный артист СССР Василий Лановой, депутат Государственной думы Николай Земцов, Ирландию на Круглом столе представляла координатор движения Кристина Бутусова.

«Бессмертный полк» охватил почти весь мир. Более 140 стран ежегодно принимают в ней участие», — сказал Ю. Каплун. Он выразил уверенность, что это движение в дальнейшем привлечет ещё больше участников и гостей.

Об истории возникновения акции, и её значении рассказал Василий Лановой. «В последнее время возникает ощущение, что многие пытаются переделать победителей, — сказал он. — И очень важно, что подобное движение под названием "Бессмертный полк" появилось именно сегодня, практически само собой, в одном из центральных сибирских городов». Народный артист СССР подчеркнул, что это движение уже невозможно остановить. «Я считаю, что необходимо искать пути привлечения и объединения как можно большего количества людей, связанных с этой патриотической инициативой», — заключил он.

Николай Земцов отметил, что уже сегодня шествие, которое ежегодно проходит по Тверской улице 9 мая, стало международным. Акция «Бессмертный полк» не только не позволяет забывать историю и подвиг предков, но и объединяет людей.

Координатор движения в Ирландии Кристина Бутусова рассказала о современных подходах в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, была показана презентация автопробега в Дублине и акции «Бессмертный Полк в Ирландии», а также фильм Ильи Бабкина. Кристина поблагодарила Илью за предоставленный материал.

«Мне удалось наладить контакты с координаторами движения в других станах. Мы решили, наладить обмен в рамках «Бессмертного Полка». Планируется, что соотечественники из Ирландии смогут посетить акции в других странах, например в Чехии, а мероприятия в Дублине посетят активисты из европейских государств. Удалось пообщаться с Лановым, возможно, в следующем году он сможет посетить Ирландию и своими глазами увидеть, как проходит наш автопробег. Важным моментом стал диалог с депутатом Госдумы Николаем Земцовым. Мы подняли темы финансирования акции и возможность открытия мемориальной доски Памяти жертвам фашизма в Ирландии, говорили о целесообразности двух полков и пришли к единому знаменателю, нет ваших и наших ветеранов, мы все делаем одно общее дело» - рассказала Кристина.

В завершение мероприятия зарубежным координаторам движения вручили благодарственные грамоты «Бессмертного полка России».

«Наша газета» связалась с директором Московского дома соотечественника» Владимиром Лебедевым. «Мы, в правительстве Москвы, стараемся отметить всех, кто помогает сохранить память о Великой Победе и занимается патриотическим воспитанием. Мы благодарны Кристине Бутусовой, Дмиртию Сминову и всем волонтерам, за проведение автопробега и акции «Бессмертный полк». Мы знаем о прекрасном начинании ирландских организаций «Русский мост» и «Мебиус», организовавших постоянную экспозицию в «Военном музее» и рекомендуем соотечественникам в других странах – брать пример с них» - сказал он.

Кристина Бутусова предлагает всем, кому небезразлична наша история, помочь в организации Дня Победы – 2017,а так же организовать патриотические туры для детей. Связаться с ней, можно по телефону: 0868668660, электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или на страничке Бессмертного Полка в Ирландии в социальной сети.