«Батька» предложил журналистам взглянуть на Беларусь по-новому.

Белоруссия уже не первый раз принимает крупнейший форум зарубежной русскоязычной прессы - в 2013 году в Минске прошел XV Всемирный конгресс.

В этом году в работе конгресса приняли участие более 300 издателей, главных редакторов зарубежных русскоязычных СМИ и ведущих журналистов из 60 стран мира.

Организатором выступила - Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), при поддержке Информационного агентства России ТАСС, Министерства информации Республики Беларусь и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонд ВАРП.

Всемирный конгресс – это глобальный форум русскоязычной журналистики, который проходит ежегодно в одной из стран мира. В качестве гостей на него приглашаются видные государственные, общественные и политические деятели России и Беларуси, лидеры бизнеса, главные редакторы, издатели и ведущие журналисты федеральных российских и белорусских СМИ.

Торжественное открытие и пленарные сессии состоялось 12 июля. В его открытии принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который в своём выступлении особо остановился на роли русского языка. «Русский язык - это наш язык. Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски», - заявил, приветствуя участников форума, белорусский лидер. «Сегодня в нашей стране русский язык имеет статус государственного наравне с белорусским языком. Этот вопрос решен народом на референдуме», - сказал Глава государства.

Беларусь – новые веяния и островок братства славянских народов.

На дискуссионных площадках Конгресса, который проходил под девизом «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации» обсуждались вопросы развития единого мирового информационного пространства и кооперации журналистского сообщества, пути расширения образовательных, культурных, информационных, творческих и профессиональных обменов.

Особое внимание в своём выступлении на пленарном заседании президент Белоруссии уделил ответственности журналистов за публичное слово. «Очевидно, что сегодня не все зависит лишь от политиков, руководителей государств, а пресса не только фиксирует события. СМИ всегда называли четвертой властью. Но сегодня, учитывая степень их влияния на общество, можно говорить о более значимой роли», - считает Александр Лукашенко.

О социальной ответственности говорили и участники форума. Писатель Юрий Поляков говорил о необходимости правильно выбирать исторические факты и сравнивал работы Бориса Акунина и Валерия Шамбарова, журналист Владимир Мамонтов говорил о блоггерной журналистике, а Алексей Венидиктов о социальных сетях, как самостоятельных медиа. Стоит отметить, что и сам «Батька» выступил в роли блоггера, так журналистка из Азербайджана, проживающая в США, Нармина Агаси предложила сделать Александру Лукашенко селфи и тут же выложить его в социальную сеть. Поначалу, охрана президента потребовала удалить фото, но на следующий день в центральной газете Республики «Беларусь сегодня» появилось профессиональное фото селфирующихся, а сам Лукашенко объявил, что это было первое селфи с его участием.

Судьба фото на телефоне Нармины осталась неизвестна, похоже его всё-таки пришлось удалить.

Участники и гости конгресса посетили города Витебск и Полоцк и приняли участие в открытии фестиваля «Славянский базар».

Стоит отметить, что современная Беларусь находится в поисках национальной идентичности, поэтому, большое значение придается Полоцку как колыбели белорусской государственности.

А «Славянский базар» продолжает быть местом культурного общения белорусского, русского и украинского народа. Ведущими церемонии открытия музыкального фестиваля стали ведущие из трех братских стран, а программу праздничного концерта закрывали ирландец Крис Де Бург и россиянин Григорий Лепс.

Иностранные журналисты посетили флагман белорусской индустрии «Белаз» и Парк-музей интерактивной истории «Сула» где вместе с аниматорами попробовали традиционных польско-литовско-белорусских блюд и традиционные средневековые белорусские танцы.

В рамках форума по традиции были также вручены Почётные грамоты Правительства России наиболее отличившимся русскоязычным СМИ. В этом году ими стали газета «Русское слово» из Молдавии, белорусское издательство «Звязда», эстонское издательство «Инфоринг Медиа» а также интернет-газета «Новости Узбекистана». Звание «Лауреат премии имени Якова Борового» получили Инга Абгарова из Греции, Татьяна Фаст из Латвии, Джамиля Аллахвердиева из Азербайджана и Екатерина Гюндуз из Турции, с чем мы их и поздравляем.

Юбилейный двадцатый Всемирный конгресс русской прессы состоится в 2018 году в Нью-Йорке.