Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги! «Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.