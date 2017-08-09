Подарок Прохоровки – Ирландскому военному музею

Подарок от директора музея, расположенного на месте одного из самых кровопролитных танковых сражений Великой Отечественной войны Натальи Овчаровой, с благодарностью принял основатель Ирландского музея Вильям Саливан.

Вместе с комплектами книг об исторической битве на Курской дуге, директор музея в Прохоровке выразила огромную признательность ирландцам за весомый вклад в сохранение исторической памяти и пожелание успехов во всех начинаниях Вильяма и его команды.

Мы рады, что это первый шаг в сотрудничестве Ирландского частного музея открывшего постоянную экспозицию «Бессмертный Полк» (Immortal Regiment) и одним из Российских музеев. «Наша газета» напоминает, что постоянная экспозиция «Бессмертный полк» была открыта в Ирландском военном музее в мае, при участии общественной организации «Мёбиус».

«Особенно волнительно, что в этом деле проявляется именно народная дипломатия, так как в данном случае этот мост наведён при активнейшем подвижничестве Светланы Никулиной, неутомимым общественным деятелем и поэтом Белгородской земли. Наш низкий земной поклон этим двум замечательным женщинам!» заявил нашему изданию руководитель «Мебиус» Сергей Меньшаков - «Каждый раз приятно видеть такую искреннюю детскую радость и изумление на лице этого замечательного ирландца, когда кто-то из наших соотечественников приносит что-то в дар музею. А мы со своей стороны прекрасно понимаем, какое важное дело он сделал для нас всех, и для сохранения общей памяти о наших предках. При катастрофической нехватке места под иные экспонаты Вильям выделил под постоянно действующую экспозицию с фотографиями и историями наших героев значительную площадь».

Сергей напомнил - все жители Ирландии могут прислать нам фотографии и истории своих предков, воевавших с фашизмом в рядах антигитлеровской коалиции.

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