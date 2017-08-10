Соотечественники в Ирландии хотят перемен

Инициативная группа из более 60 соотечественников, представляющая 20 крупнейших организации Ирландии обратилась к главе Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Олегу Мальгинову и Послу РФ в Ирландии Максиму Пешкову с предложением произвести обновления в составе Координационного совета и документах регламентирующих работу КСС.

Сайт КСС Ирландии irelandkss.com сообщает - 3 августа 2017 года в Посольстве РФ в Дублине состоялась встреча инициативной группы соотечественников с Посолом России в Ирландии М.А. Пешковым, 2м секретарем посольства В.С. Величкиным и председателем КСС Ирландии Е.Н. Стешенко.

В ходе полуторачасовой живой дискуссии были обсуждены вопросы взаимодействия организаций соотечественников и координационного совета. Члены инициативной группы высказали ряд соображений, в частности, о необходимости внесения изменений в Положение о КСС, персональный и количественный состав совета, а также о важности более качественного наполнения работы совета. Соотечественники предложили провести очередную страновую конференцию русскоязычных, проживающих в Ирландии уже в сентябре - октябре 2017 года.

В Ирландии формируется новый состав Координационного Совета соотечественников

Инициативная группа, в состав которой входят представители более 20 крупнейших организаций в Республике Ирландия и Северной Ирландии предложила созвать всеирландскую конференцию, на которой будет избран новый состав Координационного совета соотечественников, утверждены новое положение и план работы.

Координационные советы российских соотечественников создаются с 2006 года по инициативе II Всемирного конгресса, состоявшегося в Санкт-Петербурге.

Основной задачей деятельности советов являются: координация действий российских соотечественников проживающих за рубежом с дипломатическими представительствами РФ и консолидация русской зарубежной диаспоры.

Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, проводящийся раз в два года является высшим собранием, решения которого определяют взаимодействие объединений соотечественников с государственными учреждениями и субъектами Российской Федерации.

В настоящий момент в Республике Ирландия и Северной Ирландии проживает не менее 80.000 русскоговорящих жителей, созданы общественные объединения и организации, функционируют более 30 школ и классов русского языка, работают культурные и спортивные клубы, проводятся фестивали и спортивные соревнования.

Стали традиционными мероприятия, приуроченные ко Дню победы. Ежегодно проводятся акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», автопробеги в Дублине, Корке, Голвее и Лимерике.

Уже восьмой год в Дублине при совместном участии общины, Дублинского городского совета, Правительства Санкт-Петербурга и мэрии Москвы проводится «Фестиваль Русской Культуры – Масленица».

Российские соотечественники в Ирландии проводят «Пушкинский фестиваль» и «Фестиваль детских театров «Дружная Планета», многочисленные конференции, направленные на развитие двусторонних культурных и бизнес - отношений между Россией и Ирландией.

Динамичное развитие русской диаспоры на ирландской земле требует новых и более структурированных подходов к развитию и консолидации соотечественников, поиску доступного финансирования.

С этой целью, инициативная группа, обратилась к директору Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Олегу Мальгинову с предложением произвести обновления в составе Координационного совета и кадровые перестановки в структуре контактных лиц Посольства России в Ирландии.

«Текущий момент требует привлечения к деятельности совета новых лиц, развития региональных связей, поддержки преподавания русского языка, расширения работы с молодежью.

В сложившихся условиях необходима глубокая структуризация направлений деятельности, создание эффективной рабочей схемы, взаимодействия с ирландскими, российскими и европейскими грантовыми программами, участием в этих проектах широкого круга соотечественников.

Русская диаспора в Ирландии, развивает народную дипломатию между двумя странами на достаточно высоком уровне, содействует продвижению русского языка и культуры, а также формированию положительного имиджа России» - заявила «Нашей газете» руководитель организации «Русский мост» Анастасия МакКейб.

На встрече с представителями соотечественников 3 августа 2017 года, Максим Пешков отметил: «Обновление состава Координационного совета является необходимым шагом в работе по консолидации соотечественников, проживающих в Ирландии». Уходящий посол приветствовал инициативу по проведению конференции соотечественников. «Такое собрание должно быть хорошо подготовлено, а расширенный состав КС избранный на конференции должен иметь поддержку большинства организаций» - сказал он.

В письме, отправленном на имя Олега Мальгинова и подписанного 60 руководителями организации и активистами диаспоры, предложено провести такую конференцию не позднее ноября 2017 года.

Одновременно, соотечественники попросили директора департамента временно снять со 2-го секретаря Посольства России в Ирландии Величкина В.С. обязанности по связям с соотечественниками, и просить координировать работу с соотечественниками другого представителя Посольства РФ. Так же были отозваны полномочия Елены Стешенко в качестве Председателя Координационного Совета Соотечественников в Ирландии.

Соотечественники пригласили Олега Мальгинова принять участие в работе конференции.

Инициативу по проведению собрания поддержал директор «Московского дома соотечественников» Владимир Лебедев. «Правительство Москвы развивает прямые контакты и поддерживает начинания соотечественников. Мы помогли в организации «Пушкинского фестиваля» и рассчитываем найти средства на установку памятной доски в честь воинов «2й Мировой войны» на военном мемориале в Дублине, с тем, чтобы было памятное место для всех жителей Ирландии, куда можно было бы возложить цветы на День Победы» - сказал он изданию «Наша газета».

«В работе нового состава КС в Ирландии будут учитываться интересы всех организаций. Совет должен способствовать гармоничному развитию общины, налаживанию контактов с регионами и деловыми кругами двух стран» - сказала «Нашей газете» Посол общественной организации «Деловая Россия» в Ирландии Ольга Шаяку.

На конференцию соотечественников приглашены новый Посол Росси в Ирландии Юрий Филатов, сотрудники профильного департамента МИД РФ, представители «Россотрудничества», «Московского Дома соотечественников» и руководители координационных советов Европы и члены Всемирного Координационного совета.

На собрании соотечественников, так же планируется обсудить и принять новый текст «Положения о работе Координационного совета», вопросы, связанные с поиском доступного финансирования и совместных программ и проектов как внутри Ирландии, так и между странами ЕС и Россией.