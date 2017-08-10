Открытое письмо главному редактору "Нашей газеты" С.Ю.Тарутину

Обратили внимание на появление 10 августа с.г. на сайте Вашего издания в сети Интернет публикации под заголовком " Соотечественники в Ирландии хотят перемен ".

В связи с этим полагаем важным внести ряд уточнений. В частности, в ходе встречи в Посольстве 3 августа с.г. представителям инициативной группы соотечественников было четко указано на необходимость соблюдения "Положения о Координационном совете Российских соотечественников в Ирландии" (КСОРС) в вопросе о порядке избрания новых членов КСОРС и сроках проведения страновой конференции. Указали участникам встречи на то, что в марте с.г. в ходе страновой конференции было принято решение о проведении очередной конференции 1 апреля 2018 года. Смещение этих сроков, в принципе, не на чем не основано, не говоря уже о том, что является нарушением процедуры.

Полагаем, что идея, продвигаемая инициативной группой, о расширении кадрового состава и направлений работы КСОРС в целом оправдана и своевременна. Однако эти решения, в соответствии с Положением о КСОРС, принимаются отнюдь не Посольством, а членами координационного совета.

При этом важно подчеркнуть, что Посольство полностью удовлетворено работой действующего состава КСОРС.

Что касается кадровых инициатив, озвученных членами группы, а именно, кому заниматься в дипломатическом представительстве вопросами соотечественников, хотели бы напомнить, что данный вопрос находится в исключительной компетенции Посольства.

Убеждены, что создание параллельных КСОРС структур, способных, очевидно, внести раскол в ряды соотечественников, будет исключительно на совести инициаторов.

Посольство продолжит сотрудничать с легитимным КСОРС (председатель Е.Н.Стешенко) в интересах всех российских соотечественников, проживающих в Ирландии.

Ожидаем увидеть текст открытого письма в ближайшем номере "Нашей Газеты".

С уважением,

Чрезвычайный и полномочный

Посол Российской Федерации в Ирландии

М.А.Пешков