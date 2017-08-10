Комментарий к статье о соотечественниках Директора МДС Владимира Лебедева

«Хочу прояснить свою позицию. Похоже, что наши ирландские друзья использовали мое имя не совсем корректно. Знаю, что представители организаций соотечественников встречались с послом РФ М.А. Пешковым в первую очередь с тем, чтобы выразить уходящему послу свое глубокое уважение и признательность за совместную работу. Как мне передавали участники встречи, они обсуждали с Послом и вопросы совершенствования механизмов работы организаций соотечественников, Координационного совета.
М.А. Пешков, как мне передавали, советовал не спешить в этих вопросах, все хорошо продумать и подготовить. Полностью с ним согласен!
Вполне может быть, что деятельность КС можно улучшать, но как - это вопрос, который надо деликатно решать на месте самим соотечественникам. Е. Стешенко, по-моему, делала много хорошего, мы с ней вполне продуктивно сотрудничали. Вопросы выборов нового состава КС и его председателя - это дело организаций соотечественников в Ирландии, который решается по демократическому алгоритму, голосованием. У меня вызвало некоторое недоумение заявление об «отрешении» Е. Стешенко от ее обязанностей без прохождения этих демократических процедур. Соотечественники вполне могут принять решение о проведении внеочередной конференции - это их право. Но и это регулируется определенными демократическими правилами. И еще об одном. Просьбы тех или иных представителей к руководству посольства РФ по распределению обязанностей между дипломатами посольства имеют чисто консультативный и непубличный характер. Это вопрос решения Посла РФ. Он определяет реферат своим сотрудникам. В любом случае новый посол РФ в Ирландии Ю. Филатов будет принимать СВОИ решения. Я бы посоветовал нашим соотечественникам в Ирландии спокойно и конструктивно готовиться к предстоящей совместной работе. Громкие публичные заявления только подрывают возможности для дальнейшей совместной работы. Уверен, что все основы для продуктивной и доброжелательной работы соотечественников в Ирландии есть!»
Владимир Лебедев